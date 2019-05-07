الرئيس عون تسلم من الوزيرين شهيب وابو فاعور اسقاط الحق الشخصي عن المتهم امين السوقي

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الوزير شهيب: الشكر للرئيس عون الساهر على كل ابناء الوطن والحريص على العدالة والقانون

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، وتسلم منهما "اسقاط الحق الشخصي" في جريمة قتل علاء ابو فرج.

الوزير شهيب

بعد اللقاء، ادلى الوزير شهيب بالتصريح التالي:

"بمبادرة مشكورة من فخامة الرئيس ميشال عون وسعي من وليد بك جنبلاط، سلّمنا الوزير وائل ابو فاعور وانا اليوم الى فخامته، " اسقاط الحق الشخصي" عن المتهم بقتل الشهيد علاء ابو فرج، على ان يسلّم الاسقاط الى القضاء المختص فور تسليم المتهم امين السوقي، فيكون بعدها للقضاء والحق العام كلمته دون اي تدخلات او ضغوط بضمانة صاحب الفخامة الذي نثق به.

ومن نقاط الاتفاق وفق اصول وتقاليد اهل الجبل، ابعاد المتهم عن المكان والمحيط الجغرافي للحادثة، وتركنا لفخامة الرئيس تحديد الوقت بحسب الاعراف بعد صدور الحكم على ان يتم الاتفاق لاحقا بعد تنفيذ البنود التي تحدثنا عنها، بالقيام بالاجراءات المعتادة برعاية المشايخ ورجال الدين وفق الاعراف التوحيدية. وهذا ما كان ليكون لولا حرص فخامة الرئيس ووليد بك على الامن واحقاق الحق.

الشكر لفخامة الرئيس ميشال عون الساهر على كل ابناء الوطن، والحريص على العدالة والقانون، والشكر موصول لملاقاة وليد بك من قبل عائلة الفقيد الوالدة والاخوين وآل ابي فرج الكرام حرصا على حجب الدم واستقرار وامن بلدة الشويفات."