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"المعركة الأكثر بطولة" لوقود TOTAL EXCELLIUM

7
MAY
2019
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تُطلق شركة توتال لبنان وقود TOTAL EXCELLIUM في شبكة محطّاتها ، وهو الوقود الذي ينظّف محرّك السيّارة كيلومترًا تلو الآخر. وبفضل جيش المواد المضافة المصمّمة خصّيصاً من قبل الباحثين في توتال، يحارب وقود TOTAL EXCELLIUM  الأوساخ في محرّك السيّارة وبالتالي يمنع من تراكم الترسّبات حتّى 93%  كما ينظّف حتّى 24% من التراكمات في المحرّكات . 
 
وتمّ تطوير الحملة الجديدة للإعلان عن وقود TOTAL EXCELLIUM  بالتعاون مع وكالة الاعلانات الباريسيّة BETC. وتُصوّر الحملة الجديدة وقود TOTAL EXCELLIUM ممثّلاً بجيشٍ من الأبطال الخارقين من أكوانٍ وعصورٍ وخلفيّاتٍ عرقيّة مختلفة، مهمّتهم هي القضاء على الأوساخ في المحرّك، ممثَّلة بحشدٍ من الوحوش القذرة والقبيحة.
 
وتستخدم الحملة الإعلانيّة نبرةً ثابتة وحديثة واستعراضيّة للإشادة بقوّة وقود TOTAL EXCELLIUM التنظيفيّة إضافةً إلى منافعه لدى المستهلكين. فالمحرّك النظيف هو المحرّك الذي يدوم طويلاً، ويستهلك كميّة أقلّ من الوقود ويحافظ على أدائه الأوّلي كما يساهم في انبعاث كميّات أقلّ من ثاني أكسيد الكربون. 
 
أمّا شعار "الوقود الذي ينظّف محرّك سيّارتك كيلومتراً تلو الآخر"، فيوصل رسالةً واضحةً حول فائدة استخدام وقود TOTAL EXCELLIUM، وينوّه بشعار مجموعة توتال "ملتزمون بطاقةٍ أفضل".   
 
ولقد استوحى مخرج الإعلان سايمون ماكويد الحملة من الرموز الشعبيّة للأفلام الرائجة في ما أصبح تقليداً لمجموعة توتال، وكانت هذه الأخيرة قد اعتمدت بانتظام في السنوات المنصرمة على هذا الأسلوب في الإعلان عن منتجاتها الدوليّة. واستثمر المخرج الأسترالي موهبته وأسلوبه الفريد في تقديم حملةٍ مبتكرةٍ ذات تأثيرٍ كبير، تسهم إسهاماً مميّزاً في عالم إعلانات الوقود.
 
وستُعرَض الحملة في أكثر من 40 دولةً أوروبيّة وأفريقيّة وفي أميركا الوسطى وآسيا، حيث يتمّ التسويق لوقود TOTAL EXCELLIUM العالي الجودة. 
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