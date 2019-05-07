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النجاح بتبريد الأجواء الإقتصادية بعد حملة الشائعات المغرضة

7
MAY
2019
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كتب ابراهيم ناصر الدين في الديار:

(بتصرّف)

نجحت الاتصالات السياسية في تبريد الاجواء الاقتصادية المحتقنة في البلاد على وقع «شائعات» مغرضة تسببت بـ«بلبلة» في سوق القطع مع توسع «رقعة» الاضرابات والاحتجاجات التي «شلت» مرافق حيوية اساسية تركت تأثيرات بالغة السوء على نطاق واسع استدعى لقاء مسائي طارىء في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري حيث تم الاتفاق على السير «بمسيرة» الاصلاح مع معالجة كل «هواجس» القطاعات المتخوفة على مكاسبها، وأول «الغيث» كان حصول «تنازلات» حكومية «بالاستغناء» عن المادة 60 في الموازنة والتي كانت تشير الى ضرورة مصادقة وزارة المال على موازنات المؤسسات العامة والتي سببت إشكالا في مسألة موازنة المصرف المركزي، في المقابل يفترض ان يوقف موظفو المصرف اضرابهم اليوم مع استمرار الاضراب في قطاعات اخرى..


وعلمت «الديار» ان رئيس الجمهورية القلق على مسار الامور التي تواكب عملية درس الموازنة، اجرى اتصالات مع الرئيسين بري والحريري الذي طلب عقد اجتماع «ثلاثي» لمعالجة الخلافات بين القوى الممثلة بالحكومة حيال بعض السياسات التقشفية، وقد طالب رئيس الحكومة بمعالجة هذا الامر، لان التسريبات «والمزايدات» كفيلة «بتخريب» «الطبخة الاصلاحية»، وقد تم الاتفاق على مقاربة مختلفة «وصارمة» تساعد على «ابصار» «الموازنة» «النور» قبل نهاية الاسبوع بأقل الاضرار الممكنة، «وفك» الحصار المضروب حولها من قبل البعض. وقد تم الاتفاق على اتخاذ كل الخطوات الممنكة لمنع «الانهيار» في البلاد في ظل هذا الكم الهائل من «الشائعات» المضرة بالاقتصاد الوطني..


«لا افلاس»

وبعد اللقاء، طمأن الحريري اللبنانيين الى ان البلاد ليست «مفلسة» مؤكدا الى ان الكثير مما يحكى مجرد اشاعات، ولفت الى انه لن يكون هناك اي «مس» بالفقراء، لكن هناك «اوركسترا» خارجية تتحدث عن «افلاس» البلد، وهذا غير صحيح لان البلد بعيد جدا عن «الافلاس»، مشيرا الى ان التوجه الان لتوحيد المعايير في رواتب القطاع العام.. وأكد الحريري ان احدا لن «يمد يده» على صلاحيات المصرف المركزي، وقال انه تحدث مع سلامة وطلب منه ان يقر «سلسلة» رواتب للمجلس والامور تتجه الى الحل. ووعد باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه القطاعات المضربة بعدما اصدر مذكرته التي تمنعهم من الاضراب، ولفت الى ان الحلول بين يدينا، وكل ما يقال هو اشاعات كاذبة، خصوصا ان بعض المضربين لم يأت على ذكرهم في الموازنة، كما لفت رئيس الحكومة الى ان الجميع سيشاركون في عملية الانقاذ بما فيهم المصارف والقطاع الخاص… مشيرا الى ان الامور لا تحل بالاضراب، مستغربا كيف يضرب الجسم القضائي، مذكرا القضاة ان الامور لا تحل الا بالحوار.

الديار
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