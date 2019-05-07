الموازنة...البنود العسكرية إلى الجمعة

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ذكرت صحيفة الديار أنه تم تأجيل النقاش المتعلّق بالبندين 49 و50 من الموازنة والمتعلّقة بمكتسبات العسكريين المتقاعدين والمؤسسة العسكرية بها الى يوم الجمعة، حيث طلب من وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع الياس ابوصعب تقديم معلومات كاملة ومقترحات واضحة حول مخصصات العسكريين والاجهزة الامنية وكل ما يرتبط بسنوات التقاعد في جلسة يوم الجمعة المقبل… ووفقا لتلك الاوساط تم اقرار منع التقاعد قبل السن القانوني، ومن يصر على ذلك من الموظفين سيتعرض لحسم قدره 25 بالمئة، كما تم اقرار وقف التوظيف لثلاث سنوات، مع وجود استثناءات لظروف قاهرة» …





