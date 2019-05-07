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جمعية الإرشاد تقيم احتفالاً في مدينة برلين لمناسبة ذكرى التحرير بحضور التيار الوطني الحر

7
MAY
2019
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بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة عشر لعيد النصر والتحرير أقامت جمعية الإرشاد احتفالاً في مدينة برلين بحضور ومشاركة السفير اللبناني الدكتور مصطفى اديب والاعلامي السياسي الاستاذ سامي كليب وشارك الحضور منسق التيار الوطني الحر رفيق حجازي والوفد المرافق له بتقديم التهاني وحضور المهرجان.

وقد ألقى السفير اللبناني كلمة تطرق فيها إلى الأوضاع اللبنانية وشدد على الوحدة بين الجميع وأشاد بهذا العيد مع تهانيه لجميع اللبنانين وإن هذا العيد الوطني لكل لبنان

وفي ختام المهرجان كانت الكلمة والتحليل السياسي للإعلامي سامي كليب الذي اشاد بمواقف الرئيس عون المشرفة والوطنية.


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