رياح ناشطة وضباب ورطوبة عالية... إليكم توقّعات الطّقس لليومين المقبلين!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تصل الى 75 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية والجبلية ابتداء من فترة بعد الظهر والمساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 19 درجة، في الارز من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 25 ردجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 656,5 ملم 1229,1 ملم 812,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 458,5 ملم 1034,6 ملم 815,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 466,1 ملم 1029,0 ملم 620,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 35 كلم/س، تشتد شمالا لتصل الى 75 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75%

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05,46 ساعة غروب الشمس: 19,24