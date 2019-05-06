living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رياح ناشطة وضباب ورطوبة عالية... إليكم توقّعات الطّقس لليومين المقبلين!

6
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر تدريجيا ابتداء من يوم الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة تصل الى 75 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط أمطار متفرقة في المناطق الداخلية والجبلية ابتداء من فترة بعد الظهر والمساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تصبح تحت معدلاتها الموسمية) وارتفاع نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 19 درجة، في الارز من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 10 الى 25 ردجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 656,5 ملم 1229,1 ملم 812,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 458,5 ملم 1034,6 ملم 815,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 466,1 ملم 1029,0 ملم 620,0 ملم

صور 0,0 ملم / ملم 890,0 ملم / ملم 

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 35 كلم/س، تشتد شمالا لتصل الى 75 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75%

-حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05,46 ساعة غروب الشمس: 19,24 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout