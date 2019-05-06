مكتب الجراح: الوزير منصرف لوضع خطة شاملة لتطوير تلفزيون لبنان لحين تعيين مجلس إدارة جديد

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاعلام جمال الجراح، البيان الاتي:"طالعتنا صباح اليوم إحدى الصحف بكلام لا يمت الى الحقيقة بصلة لا بل هو من نسج الخيال".

واكد البيان "ان الوزير لا يفكر بوضع مديرين في تلفزيون لبنان بالتصرف ولا هو يعمل على تعطيل تعيين مجلس ادارة للتلفزيون، بل على العكس، فإن الوزير منصرف الى وضع خطة شاملة بهدف تطوير التلفزيون لحين تعيين مجلس إدارة جديد، وتبدأ الخطة بالعمل الجدي لتعيين مجلس للادارة تستكمل بنهوض على المستويات المهنية والبرامجية مرورا بتأهيل الاستديوهات وتعزيز بعض الاقسام بالعناصر البشرية واللوجستية".

وختم البيان بالتأكيد أن " الوزير الجراح مهتم بتفعيل الاخبار والبرامج السياسية وبتطوير البرامج بما يرضي اذواق المشاهدين".