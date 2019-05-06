بالصور - حملة تبرّع بالدم للجيش اللبناني

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لأن "دمّك من دمنا" ولأن المؤسسة العسكرية هي الضمانة للجميع، ولمناسبة عيد الشهداء، نظّمت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية في التيار الوطني الحر بالتعاون مع مؤسسة فرانسوا الحاج، وتخليدًا لذكراه، حملة تبرّع بالدم للجيش اللبناني، استذكرت بها شهداء لبنان كافة، حيث قامت الطبابة العسكرية بعملية سحب الدم ونقله الى بنك الدم الخاص بها.

من مختلف المناطق توجه اللبنانيون الى ساحة الشهداء طيلة فترة النشاط الذي اجمع الحاضرون على اننا لم نشهد مثله من قبل في مثل هذه المناسبة، كما شارك عدد كبير من السياسيين والاعلاميين والفنانين في هذا النشاط، وعلى رأسهم وزير الدفاع الياس بو صعب الذي أكد ان تبرّعه بالدم أقل الواجب في مقابل التضحيات الكبيرة التي يبذلها العسكريون تجاه وطنهم، مشيرا الى الوقوف في وجه كل الحملات التي تشنّ اليوم على الجيش في ما خص الرواتب والمخصصات.

رئيس مؤسسة فرانسوا الحاج، ايلي الحاج، الذي تبرّع بدوره بالدم، برفقة نجله فرانسوا وارملة اللواء الشهيد السيدة لودي الحاج، اكد ان هذه المبادرة تأتي من صلب الشهادة التي قدمها اللواء فرانسوا الحج، لافتا الى انه من المعيب المس بحقوق العسكريين عوضا عن استرداد الاموال ممن سرقوها.

اما منسقة اللجنة، الإعلامية داليا داغر فشددت من جهتها على أن هذا النشاط تم التحضير له منذ فترة، وتزامن مع عيد شهداء الصحافة، للتأكيد على أن الشهادة التي تقدَّم للوطن لا تميّز بين طائفة او حزب او مهنة، بل ترسّخ مفهوم الوطنية والتضحية الى ابعد حدود. واكدت داغر ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها واحاطتها بالمحبة، ان الجيش اللبناني هو ضمانة الجميع وان البذة العسكرية هي التي تجمع كل ابناء الوطن على مختلف انتماءاتهم، وكذلك الدم يجمعنا لنقدمه لمن يحمي الوطن، شاكرة قيادة الجيش على ثقتها باللجنة للقيام بهذا النشاط، كما شكرت فريق اللجنة الذي عمل على تحضير هذه الحملة وتنفيذها.

اما الشخصيات السياسية والاعلامية والفنية التي شاركت في الحملة: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق وليد خوري، نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية النائب نقولا صحناوي، النائب الان عون، النائب ادي معلوف، النائب جورج عطالله، النائب انطوان بانو، النائب سيمون ابي رميا، النائب زياد اسود، النائب سليم خوري، النائب سليم عون، الوزير السابق طارق الخطيب، النائب السابق ناجي غاريوس، مستشار وزير الخارجية جبران باسيل لذوي الإرادة الصلبة جو رحال، السياسي دافيد عيسى، الاعلامية مهى سلمى، الاعلامية ندى صليبا، الاعلامي ايلي حوشان، الاعلامية نانسي صعب، الاعلامية شيرين ناصر، المهندس ابراهيم الملاح، رئيس جمعية هدفنا رجل الاعمال عبدو عتيق، الشاعر نزار فرنسيس، الملحن سمير صفير، السيد ايلي مهنا.

ووضعت اللجنة المركزية للقضايا الإنسانية والاجتماعية ومؤسسة فرانسوا الحاج اكليلا من الورد على نصب الشهداء، كما طُبع النشاط بلفتة انسانية مميزة تشجيعية للشاب من ذوي الارادة الصلبة الياس طوق من خلال استقدام الصاج الخاص به لتقديم المناقيش للحاضرين.

ولاقى النشاط تغطية واسعة من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية.