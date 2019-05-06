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ختم قاضي التحقيق في بيروت زياد أبو حيدر تحقيقاته في الإخبار المقدم بتاريخ 15/10/2018 من المحامين محمد زياد جعفيل وعمر الكوش وميشال فلاح وجهاد مجذوب ونديم قوبر وعمر شبارو ضد إدارة قناة “الجديد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام تحسين خياط وفريق عمل برنامج “قدح وجم” والمخرج شربل خليل والمنشد علي بركات “وكل من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا أو محرّضًا في موضوع الجرائم التي تمس الدين وإثارة الفتن سندًا إلى المادتين 317 و474 عقوبات”.



وأحال أبو حيدر كلًا من المدعى عليهم شركة “الجديد” وتحسين الخياط وشربل خليل وعلي بركات على محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات سندًا إلى البند 2 من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني الإذاعي رقم 94/382، معطوفةً على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104، معطوفةً على المادة 22 من المرسوم الاشتراعي عينه، معطوفةً على المادة 257 عقوبات، معطوفةً على المادة 210 عقوبات في ما خص الشركة.