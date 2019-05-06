أيها اللبنانيون.. إليكم حقيقة وصول الجراد!

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طمأن رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام اللبنانيين مرة جديدة المواطنين من حكايا وشائعات الجراد التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، مشدداً على ان أسراب الجراد لايمكن ان تصل لبنان لعدة اسباب وفي مقدمها مسار الرياح الغربية التي تعاكس المسار باتجاه لبنان وعليه لن يكون في لبنان جراد في الوقت الحالي وفي الاشهر القادمة.



وشدد افرام على "ان نفي الشائعات لا يعتمد على نبوءات انما على وقائع علمية بدءا من بعد المساحة الجغرافية البعيدة بين اليمن والسعودية ولنان كما ان وجهة الرياح حاليا غربية وستشدد في الايام المقبلة وهي وجهة رياح معاكسة للمسار باتجاه لبنان والاهم اننا سنشهد في الايام المقبلة بدءا من يوم غد الثلاثاء انخفاض في درجات الحرارة".



وإذ استبعد افرام وصول اسراب الجراد الى لبنان، أكدّ بان "توجيهات وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس تقضي بالتحضر لاي احتمال انما ليس هناك مخاوف من احتمال وصول الجراد ولاسيما انه بعد التواصل مع الدول العربية المجاورة وافادتني مراكز الابحاث والمراقبة بان اسراب الجراد لم تصل اليهم".