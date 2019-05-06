بورصة بيروت تعلّق التداول حتى إشعار آخر

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أعلنت بورصة بيروت، اليوم الإثنين، وقف التداول في أسواقها حتّى إشعارٍ آخر.

وأصدرت البورصة بياناً جاء فيه: "نظراً للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظّفي "مصرف لبنان"، وبما أنّ عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكلٍ كاملٍ وسليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات، وكون عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة من قبل شركة "ميدكلير" بفعل هذا الإضراب وفقاً لتأكيدها، وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، قرّرت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوار الأسباب المشار إليها وحتّى إشعارٍ آخر من قبلها".