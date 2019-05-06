هاتف Huawei P30 Pro: كاميرا الهاتف الذكي الأفضل حتى اليوم

A + A -

يُعتبر اختيار الهاتف الذكي الأفضل مهمة ليست بالسهلة، فأنت بذلك تختار رفيقك اليومي ومسجّل أهم لحظات حياتك وصلة وصلك بمن هم حولك. وقد تكون الكاميرا من أكثر الخصائص التي تهمك في الهاتف الذكي نظراً لواقع العصر الذي نعيش فيه حيث باتت الصور تتكلم.. فماذا لو اختصرنا الطريق عليك وقدمنا لك هاتف Huawei P30 Pro الذي حقق نتيجة قياسية غير مسبوقة وصلت لـ112 في اختبار DxOMark الذي يعد المقياس الأول للكاميرات الرقمية، والعدسات، وكاميرات الهواتف الذكية حول العالم.

كاميراتان؟ ثلاث؟ لا بل أربع كاميرات هو العدد الذي زودت به هواوي خلفية هذا الهاتف. ورغم أن فكرة الكاميرات الأربع في الهواتف الذكية قد لا تكون جديدة عليك، إلا أن هواوي لا تزيد عدد كاميرات هواتفها عن عبث، فلكل منها دور معيّن.

وفي هذا الإطار، تتألف كاميرا P30 Pro الخلفية من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابيكسل مع حساس HUAWEI SuperSpectrum الذي يستخدم مصفوفة تصفية ألوان RYYB جديدة. فبدلاً من البكسلات الخضراء في حساسات RGGBالتقليدية يستخدم البكسلات الصفراء التي تتيح للحساس التقاط الضوء الأخضر والأحمر من الطيف المرئي، ما ينتج زيادة كبيرة في القدرة التقاط الضوء تصل الى 40%.

أما كاميرا Ultra Wide بدقة 20 ميجابيكسل فتسمح بتضمين عناصر كثيرة في الصور، وتساعدك على التقاط المشاهد الواسعة. وللصور البعيدة حساب أيضاً، مع كاميرا Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل المزوّدة بعدسة سوبر زوم التي تدعم التقريب عالي الدقة حتى 5 مرات، التكبير الهجين حتى 10 مرات والتقريب الرقمي حتى 50 مرّة.

وتتكامل هذه الكاميرات مع رابع كاميرا وهي Time of Flight أو TOF التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، ممهدةً الطريق أمام جيلٍ جديد من الهواتف الذكية.

وبما أن هواوي تشتهر بصور السيلفي الرائعة التي تقدمها، لذلك تقدم لك كاميرا سيلفي خارقة بدقة 32 ميجابكسل.

تُضاف الى هذه الكاميرات مجموعة مميزات لتزيد من روعة النتيجة! فقد زودت هواوي هاتفها بتكنولوجيا تثبيت الصورة مع AIS وDUAL OIS، لضمان محتوى صور نقية، وتفادي اهتزازها. أما ميزة AI HDR+ فتساعدك على الدمج بين صورٍ ملتقطة من الكاميرات الأمامية والخلفية لإلغاء تلك التي تعرّضت لإضاءة زائدة أو التي تحتوي على إضاءة قوية من الجهة الخلفية.

والجديد الذي يقدمه لك هذا الهاتف، هو إمكانية تصوير الفيديو باستخدام التصوير المزدوج من هواوي، وهو يعني تشغيل كاميرتين معاً لتسجيل الفيديو في الوقت ذاته، إحداهما تلتقط صورة مقربة للمشهد بينما تعمل الأخرى على تسجيل لقطات واسعة جداً في آن، لتحصل بالتالي على منظورين للمشهد نفسه بجهازٍ واحد.

Huawei P30: لإبداعٍ مماثل

نظراً لإدراك هواوي أن ما يطلبه المستخدمون متنوع، فإنها تطلق كل مرة هواتف عدة لتلبية هذه المتطلبات، لذلك أطلقت أيضاً هاتف Huawei P30 المزوّد بالكاميرا الثلاثية من لايكا والتي تتألف من عدسة رئيسية بدقّة 40 ميجابكسل، عدسة واسعة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابكسل. إضافة الى الكثير من مزايا الكاميرا التي تحدّثنا عنها سابقاً في الـ P30 Pro مثل مستشعر SuperSpectrum. ولا شك أن هذا الهاتف يشكّل نهجاً آخراً من الإحتراف.

عندما يندمج الأداء مع الأناقة في جهازٍ واحد...

وكأن الإبداع من هوايات هواوي، فالسعي الى إبهار مستخدميها بات ما تهواه، فكيف الحال إذا كان الحديث عن سلسلة P الرائدة؟ في هذا السياق، يأتي هاتفا P30 وP30 Pro بشاشتين حجمهما 6.47 و6.1 انشاً على التوالي مع إمكانية الاختيار من بين الألوان التالية: الكريستالي اللامع، أورورا، والأسود، إضافة الى لون شروق الشمس العنبري المتوفر في نسخة البرو.

ويتميّز الهاتفان بشاشة عرضٍ كاملة عالية الدقة FHD+ (2340x1080)، مع مستشعر بصمة على الشاشة للحماية. كما تتضمّن نسخة البرو تكنولوجيا العرض الصوتي لتقديم تأثيراتٍ صوتية عالية الدقة.

أما أداء هواتف هواوي فلا يعلى عليه، لذلك زودت الهاتفين بمعالج كيرين 980 بتقنية 7 نانوميتراً لتقديم أداءٍ فائقٍ وفعالية عالية المستوى، وهو ما يتكامل مع البطارية الرائعة. ففي حال كنت من اولئك الذين يتركون منزلهم باكراً، فإنك لن تقلق بشأن نفاذ بطارية هاتفك بعد اليوم، لأن هواوي زوّدت هاتف P30 Pro ببطارية قوية طويلة العمر بقدرة 4200 ميلي امبير، يمكن شحنها بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج بقوّة 40 واط، والذي يستطيع شحن البطارية القوية إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة. كما زوّدت الـP30 ببطارية طويلة العمر بقدرة 3650 ميلي امبير التي يمكن شحنها بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج بقوّة 22.5 واط.

الكاميرا السحرية وغيرها من المواصفات أصبحت موجودة في جهازٍ أنيق ورفيع... إشتريه اليوم واذهب برحلة الإحتراف الى أبعد مدى.