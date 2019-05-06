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الاحتفال بذكرى شهداء 6 ايار عاد الى ساحتهم.. بو صعب وضع اكليلا بإسم الجمهورية: نستذكر شهداء لبنان وكل من سقط دفاعا عن حريته

6
MAY
2019
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احيت الدولة اللبنانية صباح اليوم، ذكرى الشهداء، مستعيدة الاحتفال التقليدي الذي كان يقام امام نصب الشهداء في الساحة التي تحمل اسمهم في الوسط التجاري لمدينة بيروت.


واقيم احتفال وطني في ساحة الشهداء وضع خلاله وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب اكليلا من الزهر باسم "الجمهورية اللبنانية" على نصب الشهداء.


شارك في الاحتفال كل من: وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة جوزف قصيفي وعائلات الشهداء.


وقائع الاحتفال
عند الساعة التاسعة وخمس وعشرين دقيقة اكتمل وصول الرسميين الى ساحة الشهداء حيث توجهوا الى المكان المخصص لهم، وعند الساعة التاسعة والنصف وصل وزير الدفاع الوطني حيث عرض ثلة من لواء الحرس الجمهوري ثم صافح قائد حرس الشرف. بعدها توجه وزير الدفاع الوطني الى امام نصب الشهداء حيث وضع اكليلا من الزهر على قاعدته يعاونه عنصران من لواء الحرس الجمهوري، عاد بعدها الى مكانه، وعزفت موسيقى الجيش: معزوفة الموتى، ولازمة نشيد الشهداء، ولازمة النشيد الوطني.


ثم صافح الوزير بو صعب الرسميين، وتحدث بكلمة مقتضبة قال فيها: "يشرفني اليوم اننا وضعنا اكليل الجمهورية اللبنانية على نصب الشهداء، انها مبادرة قام بها فخامة رئيس الجمهورية بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، حتى نتذكر هذا النهار، وكي يكون شهداء لبنان شهداء كل الذين سقطوا دفاعا عن حرية واستقلال لبنان، وحفاظا على سلامة اراضيه وسيادة الدولة اللبنانية".


ثم التقطت الصورة التذكارية، واختتم الاحتفال.

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