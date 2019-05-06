انقلاب بالطقس خلال 24 ساعة.. اليكم التفاصيل

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان كتلة حارة تسيطر فوق شمال غرب مصر وسيناء وتدفعها الرياح الجنوبية نحو فلسطين ولبنان والأردن وترفع درجات الحرارة لتلامس في الداخل 30/31 درجة و29 ساحلاً.

بالمقابل، تشهد القارة الأوروبية، بمناطقها الوسطى والغربية، نزولاً قطبياً يسبّب عواصف ثلجية في ايطاليا وصربيا، سينعكس على الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من قبل ظهر يوم الثلاثاء، الأمر الذي سيسبب ايضا، بتدني درجات الحرارة في لبنان، بمعدل 7 درجات ساحلاً و 12 درجات بقاعاً فيتحوّل الطقس الى ربيعي يميل الى البرودة.

طقس يوم الإثنين حار وغائم بسحب مدارية يتحوّل الى بارد يوم الثلاثاء.

الحرارة على الساحل ليوم الإثنين: 29/19

في البقاع: 31/14

الجبال 1200 متر: 26/13

الضغط الجوّي: 1014

الرطوبة: 40%

الرياح: جنوبية سرعتها 40 كم في الساعة.

الحرارة ليوم الثلاثاء:

على الساحل: 21/17

على الجبال 1200 متر: 17/9

في البقاع: 19/11

الرياح: جنوبية غربية باردة ورطبة سرعتها 35 كلم في الساعة.

الرطوبة: 70%