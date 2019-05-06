أسرار الصحف ليوم الاثنين 6 أيار 2019

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البناء

ترصد الأوساط الإقليمية والدولية المواقف والتعليقات الصادرة من كلّ من موسكو وواشنطن بعد الاتصال الهاتفي المطوّل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، خصوصاً بعد الإعلان الرسمي عنه وعن مواضيعه ومدّته التي بلغت ساعة ونصف الساعة، وجاء التعليق الأول بتغريدة للرئيس ترامب قال فيها «مكالمة جيدة جداً مع الرئيس الروسي بوتين، هناك إمكانيات ضخمة لعلاقات جيدة ممتازة مع روسيا، رغم ما تقرأونه وترونه في إعلام الأخبار الكاذبة»…

الجمهورية

لوحظ أن مرجعا بارزا التقى إستثنائيا ومن غير جدول مواعيده شخصية إقتصادية للإطالع منها على بعض الأرقام المتعلقة بالوضعين النقدي والإقتصادي.

أبدى مرجع سياسي غضبه من الإضرابات الحاصلة في بعض المرافق العامة وما تسببه من خسائر وأوصل رسالة لمن يهمه الأمر.

توقفت أكثر من جهة سياسية عند تعبير استخدمه مرجع روحي للمرة الأولى، ويطال قطاعا حيويا في لبنان.