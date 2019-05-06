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عناوين الصحف ليوم الاثنين 6 أيار 2019

6
MAY
2019
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الأخبار
غزة تكسر العدوّ مجدّد
سلامة يقود إضراب مصرف لبنان!
انتفاضة الموظّفين في وجه السلطة: لا للمسّ بالحقوق المكتسَبة
محاولة أخيرة لإنقاذ نادي النجمة؟

البناء
حرب غزة تحدّد وجهتها اليوم... وحرب تحرير إدلب على نار حامية
ملف المصارف ومصرف لبنان عقدة الموازنة... وجلسة اليوم حاسمة
عين التينة تستضيف مصارحة «الحزبين»... ومزارع شبعا لبنانية كما قالت تظاهرة القوميين

الجمهورية
الإضرابات تهدد الحركة المالية
تصعيد على جبهة غزة
لبنان على شفير "صفقة القرن"
المارد الشيعي خرج ولن يعود

اللواء
الموازنة: عود على بدء بين ألغام الضرائب والتخفيضات!
سلامة يطلب اليوم من موظّفي المركزي إستئناف العمل.. و«صواريخ باسيل» يصل مداها الى تل أبيب
العدوان الأوسع للإحتلال على غزة: 25 شهيدا .. وصواريخ المقاومة تقتل 4 مستوطنين

L'Orient-Le Jour
Grève de la BDL : les transactions bancaires gelées, à moins d’une percée dans les contacts

The Daily Star
Austerity talks open Pandora’s box, banks a focus

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