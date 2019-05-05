ليعرف اللبنانيون (د. جورج حرب)

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لبنان ليس إسمًا لوطنٍ ارتضى الناس العيش فيه، بل هو مفهوم طالما اهتزّ مع كلّ نسمة، وللمواجهة لا بدّ من الإضاءة على مبادئ وجوده، فلا يقوم وطنٌ في العالم قبل قيام مفهومه ومبادئه.

على اللبناني أن يعرف أن أفكاره ونيّاته، هي التي أوصلته إلى ما هو عليه، كما عليه أن يعرف أن الإزدواجية التي يعيشها في حياته الخاصة بين المبدا والواقع، وما يضمر وما يصرّح، انعكاسها على الوطن كان قاتلاً، وقد حان الوقت ليخطو خطوات صادقة جريئة وسريعة تمامًا على إيقاع التاريخ السريع، حيث التحايل والبطء والتردد يقتلون الإيقاع، فيبقى اللبناني خارج التاريح.

لمرّة واحدة فقط، على اللبناني أن يعرف وبصدق، أن النعم نعم، واللا لا، والإصلاح إصلاح، والنظافة نظافة والفساد فساد، ورجل الدولة رجل دولة، في حين أن مجتمعنا يضع النعم في خانة الضعف واللا في خانة القوّة والإصلاح في خانة المرحلة العابرة التي لن تؤتي نتيجة والنظافة سخافة والفساد شطارة، ورجل الدولة مصدر للخدمات.

عاش اللبنانيون وتجاوروا بعد 1943 على وقع الميثاق الذي اعتزوا به، وردّدوا لسنين كثيرة الكلمات ذاتها، لكنهم لم يتنبهوا إلى اختلافهم حول مفاهيمها، أي، عندما تكون المفاهيم جوهرية، يصل الوطن إلى ما وصل إليه اليوم. كيف تفسر الشرائح المتعددة في لبنان معنى السيادة ؟ أو المقاومة ؟ أو الحرية ؟ أو الآخَر ؟ أو الدين ؟ أو الجيش ؟ أو الدستور ؟ أو الدولة ؟ نعم الدولة، تلك الضحية التي شوّهت أيادي الطائف صورتها وكبّلت يديها، عندما أدخلت ميليشيات الحرب اللبنانية إلى إداراتها وسلّمتها مراكز القرار فيها. هل انتبه اللبنانيون إلى العدائية الواضحة بين بعض حكام اليوم - ميليشياويو الحرب الأهلية من جهة، وقوانين الدولة ودساتيرها من جهة ثانية ؟ ولمَ الإستغراب ؟ هم ذاتهم من قاتل الدولة وحاولوا مسحها إبان الحرب، وهم ذاتهم اليوم يمثلون بها ويمثلون عليها وعلى شعبها، وهم ذاتهم الذين يحملون راية الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ليلحقوا بالركب الآتي والمشروع الإصلاحي الذي يحمله رئيس الجمهورية. أيّة مهزلة !

اللبنانيون يحتاجون إلى مواثيق جديدة وشاملة، هم يحتاجون إلى ميثاق اقتصادي وميثاق ديني وميثاق مؤسساتي وميثاق وظيفي، تجمعها هوية إنسانية مؤمنة بذاتها وبالاخر، وتعترف بذاتها كما تعترف بالآخر، فلا ينمو مكوّن لبناني على حساب آخر، ولا تزدهر منطقة على حساب أخرى، وليكن البعد العروبي للبنان وما الضرر، شرط ألا يلغي البعد الثقافي المنفتح على الغرب وربما غير الغرب، ولتكن الذهنيّة الإنسانية المستقبِلة لنازحين هاربين من جحيم الموت، شرط ألا يصبح عدد الأجانب في لبنان يزاحم عدد اللبنانيين، ولتكن ثروتنا الفكرية منتشرة في العالم سلاحًا لنا، شرط ألا تصبح تلك الثروة سلاحًا علينا وتسرق كل أدمغتنا وكفاءاتنا.

اليوم، إن مدى المسؤولية لدى اللبنانيين يُحتسب بمدى التفافهم حول الشرعية، التي تحكمها القوانين التي تكفل اقتلاع فطريات الفساد عنها، شرط أن نرفع عنها السلاسل الميليشيوية التي تكبلها، نعم، كلنا مدعوون إلى ذلك لأن تضحيات السلام أصعب من تضحيات الحرب، وضبط النفس أصعب من فلتانها، وبناء الدولة أصعب من هدمها.

الرئيس ميشال عون، فرصة للبنان، وعلى الأرجح هي الفرصة الأخيرة، وإذا ما لم ينجح فلن تقم الدولة أبداً. مدعوون نحن للإلتفاف حول رئيسنا، كي نصنع إصلاحًا على حجم جدّيتنا وضميرنا وكفاءتنا، بعكس ما كان الفساد على حجم اتكاليتنا وزبائنيتنا واهترائنا وغبائنا، فالدولة تبقى مشروعًا ناقصًا، يحتاج إكماله في كل يومٍ إلى قرارٍ وفكرةٍ وتصميم وتوقيع، والولادة تجعلناً بشراً، لكن معمودية الوطن تجعلنا مواطنين لا بل لبنانيين، وعلينا أن ندرك كلنا، أن لبنان لا يتوزّع علينا، بل نحن ننتشر فيه، ليعرف اللبنانيون، إنها الفرصة الأخيرة.