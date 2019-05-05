الاسبوع الطالع يبشر بمزيد من التحركات المطلبية في الشارع

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بين المختارة وحارة حريك اكبر من سوء تفاهم واكثر من غيمة عابرة واعمق من خلاف . من كسارة عين داره الى زيارات الموفدين الاميركيين الى موازين القوى الجديدة في الداخل بعد الانتخابات النيابية والتركيبة الحكومية الى صراع المرجعية والزعامة والمعارضة الى اشكالية هوية مزارع شبعا . جدارعال من انعدام الثقة بين حزب الله ووليد جنبلاط ارتفع . وبعد ان كانت عين التينة ولفترة طويلة خيمة اجتماع المستقبل وحزب الله برعاية بري , اليوم يتدخل الشريك الاول للحزب والصديق الابرز لجنبلاط لرأب الصدع وردم الهوة الايلة الى اتساع بين حزب الله والتقدمي الاشتراكي . اكثر من مصارحة واقل من مصالحة في عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري . ادارة الخلاف وتنظيم الاختلافات بداية تمهيدا لاعادة التطبيع على قاعدة رفض المس بالاساسيات واحترام الحيثيات . الموقف المعلن للاجتماع لخصه الوزير علي حسن خليل بالتشديد على ان لبنانية مزارع شبعا خارج دائرة النقاش اما ما لم يعلن فمتروك للمرحلة المقبلة ان تظهره .

موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيه تدبير وتذكير ومناشدة . فللمرة الاولى يرد تعبير المافيات المصرفية في اطار المطالبة بسلسلة تدابير للخروج من الازمة والدخول في الحل عبر الموازنة المنتظرة . المفتي قبلان طالب برفع السرية المصرفية ووقف التهريب وضبط المنافذ والمعابر والغاء الاعفاءات الضريبية ملاقيا ومتلاقيا مع حزب الله والتيار الوطني الحر في هذه الاجراءات وغيرها . قبلان ذكر بقانون العفو وناشد السعودية وايران تجاوز الخلافات ولم الشمل والعودة الى اخوة الاسلام .

في هذا الوقت يبشر الاسبوع الطالع بمزيد من التحركات المطلبية في الشارع بالتزامن مع جلسات الحكومة لبحث الموازنة وسط خلافات ثلاثة تقابلها تحديات ثلاثة : الخلافات الثلاثة هي حول الرواتب والاجور والتعويضات والتقديمات للقطاع العام ومدى تجاوب الاطراف في الحكومة اضافة الى التقديمات الملحقة برواتب العسكريين والضباط وصولا الى المساهمة التي ستتحملها المصارف ومصرف لبنان لجهة خفض كلفة الدين العام . اما التحديات الثلاثة فتتمثل في معالجة عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وعجز الكهرباء في ما يبدو حتى الساعة انها مهمة صعبة لكن من دون التسليم بأنها مستحيلة .

ومن الساحة اللبنانية الى الجبهة السورية . تركيا تتدخل في الشمال السوري لمنع الجيش السوري من البدء بمعركة استعادة ادلب وسوريا ترد بأن انقره لم تنفذ المطلوب منها في اتفاقات سوتشي واستانة لجهة ضبط المسلحين في ادلب وشمال حلب في ما يبدو انه رفع لسقوف التفاوض بين الدول المعنية بالصراع على الارض السورية . ومن ادلب الى غزة بنيامين نتنياهو يدشن ولايته الجديدة بعدوان على غزة في ظل احتدام التوتر الايراني - الاميركي . البداية من لقاء عين التينة