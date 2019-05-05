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الرياضي بيروت يستعيد لقب بطولة لبنان في السلة

5
MAY
2019
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استعاد النادي الرياضي بيروت، لقب بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، وعرز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة إلى 28 بينها 15 في العصر الحديث للعبة منذ تسعينات القرن الماضي، بعدما تقدم منافسه بيروت 4- 2 من سبع مباريات ممكنة في الدور النهائي، بفوزه عليه في المباراة السادسة من هذه السلسلة عصر اليوم في قاعة صائب سلام في المنارة بفارق ست نقاط 89- 83.

ونجح الرياضي، رابع الدوري المنتظم، في تخطي وصيف الدوري المنتظم للمرة الثالثة في المنارة، بعدما سبق له اسقاطه في ثالثة مباريات الدور النهائي في الشياح عصر الأربعاء الماضي.

وكان الرياضي قد احتكر بطولة لبنان بين 2005 و2010، منهيا سيطرة لنادي الحكمة استمرت بين 1998 و2004. وخسر اللقب مرتين في الأعوام التسعة الأخيرة في 2011 لمصلحة الشانفيل اثر خروجه من الدور نصف النهائي أمام أبناء انيبال زحلة. فيما خسر الموسم الماضي في الدور النهائي امام هومنتمن بيروت بعد مباراة سابعة فاصلة.

ونجح الرياضي في طريقه إلى الدور النهائي، في تخطي بيبلوس بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي، ثم الشانفيل متصدر الدوري المنتظم 3- 1 في نصف النهائي "فاينال فور".

وسبق للرياضي احراز مسابقة كأس لبنان هذا الموسم، بفوزه على هومنتمن بيروت بطل الثنائية الموسم الماضي.

في حين تمكن بيروت الدي يخوض موسمه الثاني في عداد الدرجة الأولى، من تحقيق أفضل انجاز في مسيرته السلوية ببلوغه الدور النهائي، بعدما سبق له أن حل وصيفا للاتحاد السكندري المصري في بطولة النوادي العربية التي استضافها في تشرين الأول الماضي في قاعته بمجمع الشياح الرياضي البلدي.

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