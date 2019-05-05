النائب عازار : بهالسنة حققنا الكتير بالموضوع الانمائي

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كلمة النائب عازار:

من سنة تقريباً، كان رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل بكسروان، وتحديدا بمهرجان ميروبا تحضيرا لانتخابات ٢٠١٨. ومن سنة حمّلني الوزير باسيل شرف المسؤولية لما قال إنو متكل عليي بموضوع إنماء كسروان، وانا رفعت شعار "بالفعل" بحملتي الانتخابية.

وبالفعل يا معالي الوزير، بهالسنة حققنا الكتير بالموضوع الانمائي وباشرنا العمل بطرقات: جْدَيدة غزير القطين/ دلبتا عرمون حياطة/ درعون حريصا/ ميروبا وطى الجوز الجورة/ طريق بكركي عينطورة/ وطريق جعيتا. وانتهى العمل بطريق يحشوش والباقيين عم نتابع سير العمل فيون لإنجازن قريبا جدا.

وتم تلزيم محطات الصرف الصحي بأدما وميروبا و انشالله قريبا ذوق مصبح.

وتابعنا القضايا الانمائية الاخرى من كهربا وماي وبنى تحتية وبيئة، وهلق عم ينشغل على عدة محطات وشبكات وامدادات الها علاقة بالكهربا والمي.

وفتحنا مكتب مراجعات عم يستقبل يوميا عشرات المواطنين ومكملين. وحْمِلنا مطالب وهموم رؤسا البلديات والمخاتير ورافقنا كتار مِنُن الى الوزارات والادارات المعنية لتطوير عملن. وكنا مع شباب التيار الوطني الحر ورح نبقى إيد واحدة.

وبعد فيه شغل كتير بدو ينعمل وأهمو مرفأ جونية يللي بدأ العمل فيه من حوالى السنة ورح نضل نشتغل لتنصرف كل الاعتمادات الخاصة فيه من دون أي اقتطاع أو تأجيل ورح يستكمل العمل لَنِفْتِتْحو بِحَد أقصى بعد ٣ سنوات لانو هيدا المشروع الانمائي الضخم بنمّي الاقتصاد وبنشّط السياحة وبأمن حوالى ١٥٠٠ فرصة عمل وبحرك القطاعات الانتاجية بالمنطقة، وهوي واحد من المشاريع يللي وضعا الرئيس عون أولوية من وقت كان نائب عن كسروان الفتوح، بالاضافة الى أوتوستراد جونية اللي منعوّل عليه للتخفيف من عجقة السير، وتنفيذ إنشاء محافظة كسروان جبيل لتسهيل إنجاز معاملات أبناء المنطقة وغيرا كتير.

وكل هالعمل بتوجيه من فخامة الرئيس يللي كان إلو البصمة الاولى لإطلاق كل المشاريع، وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير باسيل يللي عم يشتغل لتحقيق الانماء المتوازن لكل المناطق بحسب حاجاتا.

واليوم وبعد سنة من إنتخابنا، منوعدك انو رح يضل اتكالك علينا بمحلو، وانو رح نضل بالفعل نشتغل من اجل ابناء كسروان الفتوح وجبيل وكل اللبنانيين.

يمكن ما منقدر نلحقك يا معالي الوزير بنشاطك بس الاكيد انو رح نكمل نشتغل بكل الطاقة الممكنة وبكل ضمير وبكل إخلاص للتيار وللعهد وللبنان رغم كل العراقيل.

زيارتك معاليك هيي دفع إضافي للعمل بهالمنطقة يللي بتحتاج متل باقي المناطق لورشة الاصلاح والانماء والتطوير، وبالأخص وجودك اليوم بوطى الجوز لوضع حجر الأساس لنادي الينابيع الرياضي هو اكبر دليل على اهتمامك بكل التفاصيل يللي بتخلي حياتنا أفضل ومنبارك لوطى الجوز وأهلا بالنادي الجديد وبتمنى للمجلس البلدي يضل بهالهمة ويشتغل لخير البلدة ومصلحتا.

شكرا على كل يللي عم تقدمو لكسروان والفتوح ولبنان وشكرا لشابات وشباب التيار وعلى راسن المنسق جوليان حداد وهيئة القضاء ومجلس القضاء يللي عم يسهروا ويتعبوا لنحقق كلنا سوا اللي منطمح إلو.

عشتم. عاشت كسروان الفتوح. عاش التيار وعاش لبنان.