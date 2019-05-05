آلان عون خلال زيارة وزير الصحة الى مستشفى بعبدا الحكومي: نتمنى على وزارة الصحة أن تضع خطة لحصر كل المرضى الذين يستفيدون من تغطية الوزارة بالمستشفيات

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قال النائب آلان عون خلال زيارة وزير الصحة الى مستشفى بعبدا الحكومي:"نتمنى على وزارة الصحة أن تضع خطة تسمح خلال بضعة سنوات بحصر كل المرضى الذين يستفيدون من تغطية الوزارة بالمستشفيات الحكومية فالأموال التي تدفع اليوم من الدولة للتغطية الصحية يمكنها أن تطوّر أو تخلق مستشفيات حكومية بقدرات كبيرة"

وأضاف "نلمس اليوم في هذه الأزمة الإقتصادية التي نعيشها، كم هو مهمّ أن يكون هناك ثقة كبيرة للمواطنين بالمستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية كي يلجأوا اليها ممّا يوفّر عليهم الكثير من أعباءهم المالية لذلك يجب أن تخوض الدولة معركة إستعادة الثقة بكل طاقاتها"