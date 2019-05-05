باسيل لاهالي كسروان: نعدكم ...

A + A -

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال جلسته بكسروان في كلمة خلال لقاء الاهالي في عشقوت: "من صخور كسروان نستمد الصلابةومع وزير الاقتصاد ابن كسروان ستكون لنا سياسة اقتصادية تعيد الحياة الى الإنتاج لينهض لبنان بقوة شعبه،صبرنا كثيرا حتى صار لنا رئيس قوي وحكومة متوازنة و مجلس نيابي بقانون صحح التمثيل، و سنصبر و نقاوم سياسياً حتى يتوقف الانحدار الاقتصادي نحو الجحيم"

وأضاف: "نعدكم بشبكة طرقات تربط جرد كسروان بجردجبيل مرورا بالفتوح وموعدنا قريب مع افتتاح سد بقعاتا، سننظف القضاء من سماسرة الأحكام القضائية ولا يوجد قاض محسوب على العهد ولا حماية لأحد، لن نسمح بتشويه البيئة وبتلوث المياه لأن ضابطا ومجموعة ضباط قرروا ذلك لغاية سياسية او لسمسرة وصفقات مالية"