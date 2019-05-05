خليل: كل القوى أقرت عام 2006 أن مزارع شبعا لبنانية وهذا الموضوع خارج دائرة النقاش

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أكد وزير المال علي حسن خليل أن "إجتماع عين التينة كان إيجابيا وتركز حول المصالحة بين "حزب الله" والحزب التقدمي الإشتراكي".



وفي تصريح للصحفيين بعد انتهاء الإجتماع، أوضح أن "كل القوى أقرت على طاولة الحوار عام 2006 بأن مزارع شبعا لبنانية وهذا الموضوع خارج دائرة النقاش".



يذكر أن اجتماعا عقد في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري حضره وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي ومعاون الأمين العام لـ "حزب الله" حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا ووزير المال علي حسن خليل ومستشار رئيس مجلس النواب أحمد بعلبكي.