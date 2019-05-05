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البطريرك اليازجي يفتتح مجمع فادي بربر التربوي في رحبة

5
MAY
2019
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افتتح البطريرك يوحنا العاشر اليازجي المدرسة الوطنية الأرثوذكسية "مجمع فادي بربر التربوي" في رحبة، بحضور النائب أسعد درغام ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  رئيس اتحاد بلديات الجومة رئيس بلدية رحبة ورئيس مجلس ادارة المدرسة الاستاذ فادي بربر، المطران باسيليوس منصور، النائب السابق نضال طعمة، وحشد من الأهالي والفاعليات السياسية والاجتماعية. 
وللمناسبة القى بربركلمة ترحيبية شدد خلالها على "أننا نريد هذا الصرح واحة علم وفكر وإيمان، فالأثر الّذي ننتظره من هذا الصرح العلميّ هو بناء جسور التواصل الحقيقي بين الجميع وهذا ما تعلمونا إيّاه صاحب الغبطة وما يوجّهنا به دوما سيادة المتروبوليت باسيليوس الجزيل الاحترام". 
واضاف: "إنّني أعتز بهذا المكان الّذي تبرّعت به وسأتابع تبرّعاتي ليكون صرحا شاهدا لانفتاح كنيستنا ودورها الشّاهد في المجتمع، لافتا الى ان زيارتكم لمجمّع فادي بربر التّربويّ نعمة نعتزّ بها". 
وفي الختام قدم الاستاذ بربر عصا الرعاية للبطريرك اليازجي كما قدم الصليب المقدس للمطران منصور. وقدم البطريرك اليازجي درعا تكريمية للاستاذ بربر تقديرا لجهوده.
وتجدر الاشارة الى ان المدرسة الوطنية الأورثوذكسية تأسست  بهبة من رئيس الاتحاد رئيس بلدية رحبة في العام 2012، لتفتح ابوابها أمام الطلاب في العام الدراسي 2015 ـ2016 وبدا لافتا زيادة نسبة التلاميذ بمعدل 100 تلميذ سنويا، ليرتفع الى 350 تلميذ حاليا. 
 وتم تجهيز  المدرسة بأحدث الوسائل التربوية من تقنيات حديثة وأجهزة ومعدات، كما يهتم الأستاذ بربر بكامل المصاريف المالية وهو بصدد توسيع البناء الذي أطلق عليه "مجمع فادي بربر التربوي" الذي يضم إضافة الى المباني قاعة مسرح وقاعات رياضية وملاعب....
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