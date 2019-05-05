رحبة تستقبل البطريرك اليازجي بالورود والمفرقعات بربر: أنتم صاحب الموقف الجريء وجسر التواصل في كل مكان

حيث توافد أبناء البلدة يتقدمهم رئيس اتحاد بلديات الجومة رئيس بلدية رحبة فادي بربر، النائب السابق عبدالله حنا وأعضاء المجلس البلدي وفاعليات سياسية.

وذلك ضمن برنامج حافل سيمضيه في البلدة ويبدأ من الساعة التاسعة صباحا باستقبال البطريرك عند مفرق البلدة. واقيم القداس الالهي في كاتدرائية الصليب المقدس، بحضور النائب أسعد درغام ممثلا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والنائب هادي حبيش ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللواء ميلاد اسحاق ممثلا قائد الجيش، محافظ عكار عماد لبكي، وفاعليات سياسية وحزبية وحشد من المؤمنين.

وللمناسبة القى بربر كلمة شدد خلالها على "أن الزيارة تكتسب رونقها التّاريخيّ من قيمتها المقدسة، فلنؤرّخ لعهد تجديد المحبّة، لمرحلة تكريس المصالحة، لرؤيّة خلق فرص الإنماء على كافّة الصّعد وفي كلّ المجالات.

واضاف: ليكن تاريخ الخامس من أيّار ببركة حضور صاحب الغبطة يوحنّا العاشر الكليّ الطوبى في رحبة بداية لتخلّينا عمّا تبقى من أنانيّات، لتأهيل جسور ما زالت تحتاج إلى وصلة لتحقّق التّواصل الحقيقيّ، لتعميق قيم أخلاقيّة هي الضّمانة الحقيقيّة لاستقرارنا المجتمعيّ ما يشكّل أساسا ومنطلقا للعمل الكنسيّ الهادف".

وتابع بربر: يسعدني أن أتحدّث اليوم باسم رحبة، بكلّ مكوّناتها انطلاقا من موقعي كرئيس للبلديّة، مؤكّدا أن السّلطة المحليّة، الّتي يشكّلها المجلس البلديّ ستبقى في سعي دائم لتقارب هموم النّاس وتطلّعاتهم".

واضاف: "لذلك نرى في وجودكم اليوم بيننا يا صاحب الغبطة وجودا وطنيّا أخلاقيّا إيمانيّا مقاوما فلقد قارعتم أشباح التّطرّف بحكمة، عضدتم على جرح القتل والتّشريد والخطف، وما قضيّة مطراني حلب، وأحدهما أخوكم الشّقيق، ونحن نعلم أنّها تجوز كسيف ألم في قلبكم، إلا نموذجا لمواجهة الشّدائد ومدرسة لنا جميعا في طريقة إدارة الأزمات. في زمن الحرب راهنتم على غصن الزّيتون وقاومتم السّيف باحتضان الجريح، قاومتم الهدم بإيواء الفقير، قاومتم التّرويع بتثبيت النّاس".

وختم بربر لقد اختارتكم العناية الإلهيّة في الزّمن الصّعب، ففوق ويلات الحرب، جاءت أزمات الثّقة بين الأخوة ولاح خطر الانقسام في العالم الأرثوذكسيّ، فكنتم صاحب الموقف الجريء والواضع مع القلب المنفتح والمحتضن في مكان، وكنتم الجسر للتواصل في مكان، فيكبر القلب فيكم وفي دوركم المحوريّ، مقدّمين دروسا وعبرا في مواجهة التّحدّيات وإدارة الأزمات".

وعقب القداس زار البطريرك نصب شهداء الجيش في ساحة رحبة وتم وضع اكليل من الزهر على النصب.