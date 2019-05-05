12 مصاباً اثر تحطم زجاج احد المعارض في جبيل

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أُصيب 12 شخصاً اثر تحطم زجاج أحد المعارض في مدينة جبيل وقد تم نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.



من جهتها أعلنت غرفة التحكم المروري أن حركة مرور كثيفة سُجّلت على اوتوستراد جبيل باتجاه عمشيت بسبب التوافد الى المحلات التجارية، وقد عملت عناصر من مفرزة سير جونية على معالجة الازدحام المروري في المحلة.



من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنّ سبب الزحمة تعود الى أن عددا كبيرًا من المواطنين اصطفوا منذ ساعات الصباح الباكر بطوابير طويلة أمام احد المحلات التجارية وذلك بسبب إعلانه عن بيع أدوات كهربائية منزلية بأسعار خيالية ما تسبب بإقبال غير مسبوق من المواطنين من كل المناطق والقرى المجاورة وإلى زحمة خانقة.