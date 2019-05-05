المتحدّث باسم نتنياهو يعلّق على القذيفة من "حزب الله" لباسيل: هدية جميلة!

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علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على الصورة التي انتشرت لوزير الخارجية جبران باسيل، خلال زيارته لرأس أسطا في جبيل، حيثُ قدّم له "حزب الله" هديّة تذكارية عبارة عن قذيفة.

وكتب جندلمان عبر "تويتر": وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة "حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران". في وزراء خارجية بأي دولة بالعالم بيتلقو هدايا من تنظيم إرهابي؟ ما تقولو إنو لبنان مش محتل بتواطؤ مع كبار المسؤولين بالبلد".