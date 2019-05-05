الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها باستهداف نقطة للجيش في إدلب

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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة اثنين من عسكرييها في إدلب شمال سوريا، في هجوم استهدف، أمس، من أراضي سيطرة القوات السورية، موقعا قريبا لإحدى نقاط الجيش التركي بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته عقب الحادث، أن الهجوم نفذ بوساطة قذائف هاون، مضيفة أن مروحيات تركية أجلت الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضي التركية من أجل تلقي العلاج.

ويأتي بيان وزارة الدفاع بعد أن قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، في وقت سابق من يوم السبت، إن الموقع جرى استهدافه بالمدفعية "من قبل قوات النظام والإرهابيين الأجانب المدعومين من إيران"، وهو يقع بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10 في إدلب.

وتقع هذه النقطة في منطقة الزاوية الواقعة جنوبي إدلب وشمال غربي حماة ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وذكرت الوكالة أن الهجوم المدفعي أصاب جدار الحماية الذي يحيط بنقطة المراقبة التركية، مضيفة أن 3 مروحيات هبطت في الموقع عقب الحادث، وكانت ترافقها في الأجواء مقاتلة.

ويعتقد أن القوات الحكومية نفذت الهجوم من منطقة جبلية شرقي اللاذقية أو منطقة الكريم في حماة، بحسب الوكالة.