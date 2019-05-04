الجنوبيون الخضر افتتحوا معرضهم السنوي الخامس للسلاحف البحرية. كلودين عون روكز :دور النساء أساسي للحفاظ على بيئة سليمة‎

A + A -

برعاية المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، ممثلة بأمينة سرّ الهيئة المحامية كوليت الحايك مسعد، نظم الجنوبيون الخضر بالتعاون مع جمعية ملتقى الشباب الثقافي، اتحاد بلديات صور وبلدية العباسية وبمناسبة اليوم الوطني للسلاحف البحرية في لبنان، معرضاً للرسوم والفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية تحت عنوان “السلاحف البحرية مؤشر صحة بحرنا” في "بيت المدينة " في مدينة صور شاركت فيه العديد من المدارس والمؤسسات التربوية من مدينة صور ومنطقتها كما شاركت هذا العام مدارس عدة من النبطية وبيروت بالإضافة الى جمعيات ثقافية ، وأضيف الى المعرض هذا العام ركن الصور الفتوغرافية لهواة التصوير الذين شاركوا بصور حيّة للسلاحف البحرية.

وقد أفتتح المعرض بحضور رئيس بلدية صور وإتحاد بلديات صور الأستاذ حسن دبوق ورئيس بلدية العباسية الأستاذ علي عزالدين وعضوي المجلس البلدي الحاج فايز حجا والأستاذ فؤاد معتوق والدكتورة زهرة شعيتلي ممثلة المرأة في قوات اليونيفيل وممثلي المدارس والأجهزة التعليمية المشاركة وممثلين عن الجمعيات الثقافية والاجتماعية والبيئية والاعلامية في مدينة صور ومنطقتها وعن إئتلاف الشاطئ اللبناني وحملة "أنقذوا كفرعبيدا "، وعدد من الفعاليات والناشطين قدموا من مناطق مختلفة من صور والنبطية وبنت جيبل وبيروت والجبل وكسروان والبقاع.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لجمعية الجنوبيون الخضر وملتقى الشباب الثقافي ألقتها المهندسة الزراعية فاطمة جعفر التي عرضت فيها ضرورة الحفاظ على السلسلة الغذائية للأحياء البحرية والبرية على حد سواء، متحدثة عن أهمية السلاحف البحرية في هذا الإطار. وتناولت جعفر في كلمتها أهمية شاطئ عدلون التاريخي كموقع لتعشيش السلاحف البحرية، بالاضافة الى شاطئ البقبوق الذي يتمتع بينابيع حارة وكثبان رملية كثيفة وايضا" أهميته على صعيد تعشيش السلاحف البحرية. وشكرت جعفر في كلمتها وزارة البيئة لتبنيها إقتراح الجمعية لإعلان الخامس من ايار اليوم الوطني للسلاحف البحرية، كما توجهت بالشكر الى القوى الأمنية والبلديات التي تعاونت معها الخضر واجتمعوا معا" في تطلعاتهم البيئية. هذا وقد تناولت في كلامها المتحدثة باسم المنظمين، اهمية مشاركة المدارس في هذه النشاطات التوعوية التي تسهم في بناء مواطني المستقبل.

ثم كانت كلمة صاحبة الرعاية السيدة عون روكز ممثّلة بأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المحامية كوليت الحايك مسعد، قالت فيها :" من مدينة صور التاريخية، وعشية اليوم الوطني للسلاحف البحرية، يسعدني أن أفتتح معكم معرض "السلاحف البحرية مؤشر صحة بحرنا" الذي يهدف إلى تعميم الوعي البيئي والحفاظ على الإرث الطبيعي، خصوصاً في الجنوب، والإضاءة على أهمية هذه الحيوانات الساحرة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن احترام قوانين ونظم الطبيعة، والحفاظ على بيئة سليمة، وتعزيز ثقافة الحس البيئي، هي من المقومات الأساسية لمجتمع سليم ومتطوّر وحضاري.

ويُعتبر الإنسان حجر الأساس في أنشطة التنمية المستدامة وفي الحفاظ على البيئة، إلى جانب مسؤولية الدولة في رسم السياسات العامة ووضع القوانين البيئية المناسبة والحرص على تطبيقها، بهدف توازن النظام البيئي وتحديداً البحري والشاطئي."

وتابعت:" للنساء دور أساسي في ضمان حياة بيئية سليمة، ومواجهة أخطار التلوّث وانقراض أنواع معينة من الحيوانات، من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع، إذ أن مشاركتهن في اتخاذ القرارات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تؤثّر مباشرة على البيئة وكيفية التعامل معها، أصبحت ضرورة لمجتمع أفضل وأكثر عدالة.

وللتعاون بين الجهات الرسمية والخاصة، أهمية كبرى في سبيل خلق بيئة صحيّة، وطبيعة جميلة ونقيّة ونظيفة.

من أهم المبادرات البيئية التي أُطلِقَت من القصر الجمهوري، وضع قفران نحل في حديقة قصر بعبدا، إطلاق حملة توعية لحماية الطيور المهاجرة ، اطلاق الحملة الوطنية للتحريج لعام 2017-2018 من القصر الجمهوري، دعوة الأطفال في عيد الاستقلال إلى قصر بعبدا، حيث تعلموا كيفية زراعة شجر الأرز، وتشجيع أكثر من 3500تلميذٍ على عملية إعادة التدوير، المحافظة على المساحات الخضراء ضمن حرم القصر الجمهوري والاعتناء بها، وكان آخر هذه المبادرات، غرس الشجرة المليون ضمن برنامج الأربعين مليون شجرة هذا الأسبوع في القصر الجمهوري.

كذلك من مبادرات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة البيئية، التقدم بمشروع قانون يتعلق بإلزامية جمع خرطوش الصيد الفارغ مباشرة بعد استخدامه من قبل الصيادين، إذ إنه يؤدي الى العديد من النتائج الإيجابية، إطلاق حملات لتنظيف الجرود من خراطيش الصيد، تدشين ماكينة إعادة تدوير الخرطوش التي صممها طلاب من جامعة سيدة اللويزة بدعوة من مبادرة عيش لبنان، إطلاق حملات لتنظيف الشواطئ، وإطلاق حملة "بتعاقبو بحريتو بتتعاقب بحرّيتك" بالتعاون مع وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة للحفاظ على الطيور المقيمة وحماية الطيور المهاجرة، وغيرها..."

وختمت:" في هذا الإطار، تأتي مبادرة جمعية "الجنوبيون الخضر" بالتعاون مع جمعية ملتقى الشباب الثقافي، وإتحاد بلديات صور وبلدية العباسية، والتي تضم أنشطةً متنوعة، من معرض الرسوم والأشغال اليدوية حول السلاحف البحرية وكيفية الحفاظ عليها بمشاركة مدارس من مناطق مختلفة، وزيارة محمية شاطئ صور، وتنظيف شواطئ، بمثابة خطوة ثابتة وإيجابية في مسيرة النضال نحو بيئة سليمة ومستدامة.

نهنّئ القيمين على هذا المشروع الاستثنائي، ونتمنّى لكم مزيداً من النشاطات البيئية الهادفة التي تحافظ على عراقة وتاريخ مدينة صور العظيمة.

أختم بقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:" "ما لم تكن العوالم الانسانية والنباتية والحيوانية متكاملة تكون الحياة غير متوازنة، فلنحافظ على هذا الثالوث ونحميه."



تسلّمت بعدها الأستاذة الحايك مسعد درعاً تكريمياً للسيدة كلودين عون روكز من تقدمة جمعيتي الجنوبيون الخضر وملتقى الشباب الثقافي تثمينا" لمبادرات السيدة عون روكز البيئية وحرصها على نشر الوعي البيئي في المجتمع. بعد ذلك تسلم ممثلو المدارس والمؤسسات التعليمية دروعاً تكريمية تقديرا" للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني للسلاحف البحرية من تقدمة مؤسسة الخضر، وتلا ذلك توزيع شهادات للفائزين في مسابقة الرسم والمجسمات.

كما كرّمت الجمعيتان المشاركين من هواة التصوير الفوتوغرافي وشكرتا مؤسسة بزيع كولور لرعايتها ركن الصور الفوتوغرافية.

وأشادت الجمعيتان بادارة محمية شاطئ صور الطبيعية وبدورها وبإدارة متحف أعماق بحر صور ( الفينيقي سابقاً) ونوهتا بمشاركتهما بفعاليات اليوم الوطني للسلاحف الذي ينظمه الخضر والملتقى سنويا.

يذكر ان جمعية الجنوبيون الخضر كانت قد تقدمت باقتراح اعلان اليوم الوطني للسلاحف في الخامس من آيار كل عام وهو الاقتراح الذي تبنته وزارة البيئة و اقرته الحكومة اللبنانية في اذار٢٠١٥ وتحي الجمعية هذه المناسبة من كل عام ببرنامج انشطة تهدف الى إشاعة وتعميم الوعي حول السلاحف البحرية وأهميتها.