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آلان عون في اللقاء الحواري حول أزمة العقار والإسكان: مسؤولية الأزمة تقع على وقف القروض الإسكانية ولكن أيضاً على غياب التخطيط

4
MAY
2019
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 بدعوة من نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين ورئيسها وليد موسى، عقد لقاء في فندق المونرو تحت عنوان: "أزمة العقار والإسكان: حوار في المقترحات الإنقاذية والحلول الممكنة" بمشاركة ممثلين عن كل المعنيين في القطاع الخاص (نقابات، مصارف، هيئات، الخ) يتقدّمهم رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد ورئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس وممثلين عن القطاع العام (ادارات، وزارة المالية، الشؤون العقارية، الخ) يتقدّمهم وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان والنواب نعمة افرام، نزيه نجم، آلان عون، الياس حنكش، طارق المرعبي ومدير عام مؤسسة الإسكان المهندس روني لحود ومدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل. أدار الحوار الإعلامي الإقتصادي موريس متى.

وكان للنائب آلان عون مداخلة، أبرز ما جاء فيها:

⁃ القطاع العقاري وصل الى أزمة بسبب عدّة عوامل منها وقف القروض المدعومة صحيح انما أيضاً بسبب غياب التخطيط الكافي عند العاملين في هذا القطاع وبسبب الفوضى العمرانية بحيث تخطّى نمو قطاع البناء الحاجة والطلب من دون ضوابط ومعايير كافية

⁃ المطلوب تطوير المخطط التوجيهي وإنشاء أوتوسترادات أفقية جديدة في المناطق لإعادة التوزيع السكني والحركة العمرانية التي ترافقه، كما مطلوب إنشاء جسم مشترك ودائم بين القطاع العام والخاص يخططّ ويشرف على تطوير السياسة الإسكانية في لبنان

⁃ يجب تطبيق كل الإجراءات التحفيذية لمساعدة القطاع لتسييل مخزونه الكبير من الشقق من إعفاءات من التسجيل والرسوم لمدّة محدّدة، وإقرار قانون الإيجار التملّكي، وتضحيات من المصارف ببعض الأرباح لمساعدة القطاع للخروج من أزمته.

 

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