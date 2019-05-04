مقدمة OTV: قلبُ اللبنانيين على لبنان فيما قلوبُ غالبيةِ السياسيين... على الحجر

A + A -







قلب اللبنانيين على الوطن، والعقول المدبِرة لا تنفك عن خلق مبررات التشويش، وذرِ الرماد في العيون.

قلب اللبنانيين على الاقتصاد، والبعض يتحدث عن تطويق، ويشكك بلبنانيةِ ارض، فيوترُ الاجواءَ على مدى ايام، من دون ان يَفهم الناس مَن، في الداخل او ربما الخارج، مستفيد.

قلب اللبنانيين على الوضع المالي، والبعض ينبش كلاَم الفتنة، فيخوِن اركانَ التسوية الرئاسية، لا لسببٍ، سوى لتبرير تقلصِه السياسي والانتخابي امام انصارِه، وهرَبا الى الامام من خلافاته العائلية والحزبية، مستغِلا منبرا اعلاميا معروفَ الانتماء، لمحاولة ضرْب صورةِ طرفٍ داخلي منافس امام طرف اقليمي معروف... والامر مكشوف.

قلب اللبنانيين على الاصلاح، والبعض يتسلى: تارة بطولاتْ كهربائية وهمية، وطورا مهاجمةُ سدودٍ لم تُنجَز اعمالُ انشائِها بعد...

انه زمن الشائعات التي تغزو الاعلام والمجتمع، لتخلق انكماشا على اكثر من صعيد، بموازاة فلتان سياسي مجبول برائحة الكذب والتحريض الذي تحرص بعص الاحزاب على تغذيته. واليوم، استرعى انتباهَ المراقبين تعليقٌ مقتضبٌ لوزير الدفاع الياس بو صعب عبر الotv، تعليقا على بيان القوات حول اللجوء الى القضاء في موضوع اتهامهم بمحاولة دفع رشاوى لقاء نشر اخبار. فبو صعب اكتفى بالقول: "اشكرُهُم على قبولهم طلبي اللجوء الى القضاء وانا واثق من كشف الحقيقة كاملة امام الرأي العام".

في غضون ذلك، وفي انتظار جلاء صورة الموازنة، تبقى الاستنتاجات شاغلةَ اللبنانيين ومالئةَ دُنياهُم، حتى ان ارقامَها صارت في صلب يومياتهم، يقرأون عنها، ويسمعون تحليلات تدور في فلكها، ويتناقلُونها ولو مغلوطة... تماما كأي معلومةٍ على علاقة بالمصارف، التي حل رئيسُ جمعيتِها اليوم ضيفَ سبتٍ على بعبدا.

وفي انتظار الموازنة، قلقٌ دائم على ما ستؤول اليه الامور في ملف النازحين، الذي عاد الى الواجهة على وقع ارقام مخيفة عن ارتفاع معدل البطالة، وذلك من باب الحرص على اليد العاملة اللبنانية الذي يؤكد عليه اكثر من طرف ويسعى اليه بالفعل، بعضٌ قليل ، سبق واستشرف افاق الازمة وانعكاساتِها الكارثية على الاقتصاد الوطني.

وبعيدا عن كلام الازمات والنكبات، ينظر اللبنانيون بأمل الى الصيف المقبل الذي يبدو مبشرا وفق الارقام، مع ارتفاعٍ في عدد السياح يتحدث عنه المعنيون...