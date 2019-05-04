شهيّب: الإمتحانات الرسمية ستكون عادلة ومنضبطة ومع الكاميرات

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أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب أن الإمتحانات الرسمية ستكون عادلة وهادئة ومنضبطة ضمن المنهج المعتمد، ومع الكاميرات، مشددا على السعي لرفع مستوى المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية وتأمين المستلزمات المطلوبة لهما رغم التقشف.



وقال خلال رعايته الاحتفال التكريمي الذي نظمه مكتب التربية في وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي: "سنعزز المدرسة الهادفة إلى تربية سليمة ونحاسب مدارس التجارة والربح. وسنعمل على إيلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم باعتباره الطريق الأقصر الى سوق العمل وتعزيز الدورة الاقتصادية".

ولفت شهيّب إلى ان ورشة تنقية قطاع التعليم الجامعي الخاص قد بدأت وستستمر إلى جانب دعم الجامعة اللبنانية الوطنية باعتبارها الجامعة الأم، مؤكّدًا أنه سيلاحق إقرار قانون جودة التعليم العالي الموجود في لجنة التربية النيابية لمنع المتاجرة بمستقبل أبناء هذا الوطن.