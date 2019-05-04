باسيل من إهمج: نسعى لإنماء متوازن ولدولة ليس فيها فساد وإقطاع أبي رميا: ناضلنا لإنشاء مؤسسة حزبية راقية ورائدة على الصعيد الديموقراطي

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زار رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في إطار جولة في قضاء جبيل، بلدة إهمج، حيث كان في استقباله عضو التكتل النائب سيمون ابي رميا، رئيس البلدية نزيه ابي سمعان وفاعليات البلدة والجوار وحشد من الأهالي.

أبي رميا

وبعد النشيد الوطني وكلمتين لعريف الاحتفال ناجي حردان ومنسق بلدة اهمج في "التيار الوطني الحر" جوزيف خليفة، ألقى أبي رميا كلمة قال فيها: "نرى اليوم هذه الوجوه الجميلة، والتي واكبت المسيرة الطويلة للتيار الوطني الحر، مسيرة أطلقها شخص استثنائي بلحظة استثنائية عندما أطلق نداءه الشهير "يا شعب لبنان العظيم"، وكنتم أنتم من كسرتم الجرة في بيت الشعب".

وتوجه الى باسيل قائلا: "اليوم لن أسميك معالي الوزير، ولا رئيس التيار الوطني الحر، وانما أريد أن اسميك بكل بساطة جبران، لأننا دائما عندما نضيع البوصلة نعود الى الجذور، الى جبران المناضل الذي كان مع إخوته في النضال سنة 1990 حتى العام 2005، حاملين مشعل الحرية والسيادة والاستقلال، عندما كان الجميع يعيرنا أننا نحلم الحلم الأكبر باسترداد سيادتنا، واليوم أوصلنا رئيس جمهوريتنا العماد عون، ولكننا ما زلنا نسميه "جنرال" وهو اللقب الأحب الى قلبنا وقلبه، ولذا أقول لك أهلا وسهلا بك في اهمج يا جبران. وأكيد أن اهمج ليست غريبة عليك، ومن الممكن أنك تعرفها أكثر من أبناء اهمج، ولكن طيفك دائما هنا، لذا أطمئن أنك وانت تنام في اللقلوق، فان كتفك يستند الى اهمج".

أضاف: "نقول للغيارى الذي راهنوا على انتهاء مسيرة التيار الطويلة على مساحة كل لبنان، أننا في العلم نؤمن بأمر أساسي هو الاستنساخ، حيث بات في لبنان مئات الآلاف من العماد ميشال عون، هذا العماد الذي حرر لبنان، وهذا الجيل ليس لديه في قاموسه كلمة مستحيل، فقد كانوا يقولون لنا ان مسيرتنا واحلامنا وطموحاتنا وامالنا كلها مستحيلة، ومع ذلك نؤكد اننا في التيار الوطني الحر شطبنا من القاموس كلمة المستحيل، لاننا حققنا كل شيء حلمنا به، فالحلم الاول كان وصول قائد للجيش قوي ومارد كبير دعانا الى الايمان بلبنان وحمل القضية لاسترداد السيادة، وتحقق في 26 نيسان يوم خرج آخر جندي سوري من الاراضي اللبنانية. والحلم الثاني تحقق في السابع من أيار 2005 بعودة العماد عون بعد 15 سنة من النفي والابعاد والاضطهاد والتنكيل. والحلم الثالث عندما كان الجنرال عون على رأس تكتل التغيير والاصلاح، ومعنا اليوم أحد أركانه العميد الركن شامل موزايا، في حين ان الحلم الرابع هو عندما أصبح لدينا وزراء في الحكومة التي كان الوزير باسيل أحد أركانها".

وتابع: "ان مسيرتنا هي مسيرة أحلام وليست اسطورة، ولكنها تحولت مع الوقت الى حقيقة، وكان لي الشرف كنائب أن أضع في 31 تشرين الاول 2016 اسم العماد ميشال عون في صندوقة الاقتراع لانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، وعلى هذا الأساس فان مسيرة الأحلام سوف تكمل ونعدكم أن نظل نفاجئ، لأن أملنا كبير بوطننا لبنان، بتحرير الأرض، واسترداد السيادة، وانتخاب نوابنا، وتعيين وزرائنا، وانتخاب رئيسنا، ولكن اليوم تحدي السلطة أسهل من تحدي وجودنا في السلطة، فوجودنا في المعارضة جعلنا نحمل برامج وأفكارا، والتحدي كان كبيرا لأننا أردنا اثبات نفسنا في المشهد السياسي الجديد في لبنان، أما اليوم فالمسؤوليات تضاعفت مع انتخاب رئيس للجمهورية، وامتلاكنا أكبر كتلة نيابية ووزارية، والأحلام التي تحدثت عنها ببناء دولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية صار من الواجب تحقيقها، وبالتأكيد مع الوزير باسيل، كما مع العماد عون سابقا، المستحيل ليس موجودا في قاموسنا".

ورأى أن "العهد قوي برئيسه العماد عون، وبتكتل لبنان القوي، والتكتل الوزاري الأقوى، والعهد قوي أيضا بتياره ورجالاته من كل أصقاع لبنان، وبالتحديد من بلاد جبيل، وشكرا للتيار القوي الذي أوصل رولان خوري ابن فغال مديرا عاما لكازينو لبنان، وجان جبران من شامات مديرا عاما لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والقاضي بيتر جرمانوس ابن العاقورة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وحسان العكرا ابن جبيل مديرا عاما للمكتبة الوطنية، هذا هو التيار القوي الذي يملك خزانا من الرجال الأقوياء في القلعة العونية في قضاء جبيل".

وختم أبي رميا: "معالي الوزير باسيل كل الأنظار تتجه اليوم اليك، ولا أخفي عليك أننا نحمل معك هذا الهم، واطمئن أولا أولاد التيار ومن ليسوا فيه ويحلمون بفرطه، فليعرفوا أن هناك تيارا وطنيا حرا واحدا، ورئيسه الوزير جبران باسيل، وقد ناضلنا لإنشاء مؤسسة حزبية راقية ورائدة على الصعيد الديموقراطي، ولنا الفخر أن ننتمي الى تيار يعيش هذه التجارب الديموقراطية بشكل دائم على المستوى الداخلي، انتخاب وراء انتخاب، وصندايق اقتراع وراء صناديق اقتراع، وهذه التجربة النموذجية نريد تعميمها على مستوى كل الأحزاب والمجتمع السياسي في لبنان. وأطمئن الجميع أن لدينا 3 سنوات في رئاسة الجمهورية، ولكن أنا مؤمن أنه لدينا 9 سنوات".

باسيل

واعتبر باسيل أن "إهمج تتميز بطبيعتها الجميلة، ولكن أجمل ما فيها هو ناسها، الذين انطلقوا الى بعبدا في مسيرة التحرير وكسروا الجرة وقالوا للعماد ميشال عون أن اهمج ستظل واقفة معك، وهي لم ولن تخذل التيار الوطني الحر ولا لبنان وقضيته".

وأردف: "ان النائب سيمون أبي رميا هو من الذين حملوا مشعل التيار في الداخل والخارج، واستحق في كل مرة لقبه من خلال تعبه ونضاله، وهو كان على الدوام وفيا للتيار الوطني الحر ومؤمنا به في كل الظروف، وعلى هذا الأساس فان التيار سيكون وفيا له أيضا ويقف الى جانبه".

أضاف: "ان اقامة سد جنة هو حلم، وكل يوم نستطيع أن نحقق الحلم، ونربط جبيل وجردها بقضاءي كسروان والبترون، وسنقيم طريق اللقلوق- تنورين، وطريق العاقورة- الغابات- ميروبا، ومن هنا أهمية وصل جبالنا بعضها ببعض، هذه كلها أحلام، ربما صغيرة، ولكنها تبني وطنا مؤمنة فيه للمواطن الخدمة اللازمة، فنهتم بكل القطاعات الأساسية لنعرف قيمة لبنان".

وتابع: "ان هذا الجرد يعطي أهمية للارض كي نحافظ عليها ليس فقط بالكلام الجميل، وبالأمس أسقطنا في مجلس الوزراء قرارا لتملك الأجانب، وهذا أمر لا يفهمه جميع الذين يهتمون بالمال والاستثمار، فالارض أغلى ما عندنا، في حين يبادلها البعض بالأموال فقط، ولكنها بالنسبة الينا تعني الكثير، وأنتم هنا تدركون معنى الأرض وأهميتها والتي سندافع عنها بالمقاومة السياسية، لكي تظل تنتج زراعيا وفي كل المجالات".

وقال: "الحلم الأساسي هو بناء دولة في لبنان تليق بطموحات أبنائها، يكون القانون فيها أعلى سلطة، وهذا أمر ليس سهلا ويدفع البعض الى محاربتنا، لكننا متمسكون بقضيتنا ونتكل عليكم لإبقاء شعلتها مضاءة، فنحن نستمد قوتنا منكم أنتم، واذا خسرنا ثقتكم نخسر كل شيء، والتواصل دائم بيننا من قريب وبعيد، واليوم نجدد التأكيد أن هذا البلد وهذه الأرض هما لنا، واذا سمعتم أنهم يمسون بنا فإنهم يمسون بكم وبخياراتكم، فهم يريدون اسقاط مشروع هو نقيض مشروعهم".

وختم باسيل مؤكدا اننا "كل يوم نسعى لتحقيق الانماء المتوازن لتأخذ بلاد جبيل حقها، نسعى لتحقيق التوازن بشكل عام في البلد، نسعى لدولة ليس فيها فساد وإقطاع".