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الاحتفال بذكرى شهداء 6 ايار يعود الى ساحتهم في بيروت : وزير الدفاع يضع اكليل الزهر باسم " الجمهورية اللبنانية" ومراسم تكريمية يحضرها قادة الاجهزة الامنية وعائلات الشهداء

4
MAY
2019
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تحيي الدولة اللبنانية يوم الاثنين المقبل في 6 ايار الجاري ، ذكرى الشهداء ، مستعيدة الاحتفال التقليدي الذي كان يقام امام نصب الشهداء في الساحة التي تحمل اسمهم في الوسط التجاري لمدينة بيروت . وكانت دوائر المراسم في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ، وضعت برنامج الاحتفال الذي سيعتمد لاحياء هذه المناسبة وصدر في مذكرة وزعتها المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية ظهر اليوم ، هنا نصها :
"لمناسبة عيد الشهداء الموافق يوم الاثنين الواقع فيه 6 ايار 2019 ، يقام احتفال وطني في ساحة الشهداء يضع خلاله معالي وزير الدفاع الوطني اكليلا من الزهر باسم " الجمهورية اللبنانية " على نصب الشهداء .


يشارك في الاحتفال كل من : معالي وزير الدفاع الوطني ، قائد الجيش ، نقيب الصحافة اللبنانية ، نقيب المحررين ، المدير العام للامن العام ، المدير العام لامن الدولة ، المدير العام لقوى الامن الداخلي ، المدير العام للجمارك ، المدير العام للدفاع المدني ، محافظ مدينة بيروت ، رئيس مجلس بلدية بيروت ، رئيس الصليب الاحمر اللبناني ، وعائلات الشهداء .


برنامج الاحتفال : الساعة 9,25 يصل الرسميون الى ساحة الشهداء ويتوجهون الى المكان المخصص لهم . الساعة 9,30 يصل معالي وزير الدفاع الوطني ويعرض ثلة من لواء الحرس الجمهوري ثم يصافح قائد حرس الشرف . بعدها يتوجه معالي وزير الدفاع الوطني الى امام نصب الشهداء حيث يضع اكليلا من الزهر على قاعدته يعاونه عنصران من لواء الحرس الجمهوري ، ويعود بعدها معالي وزير الدفاع الوطني الى مكانه ، وتعزف موسيقى الجيش : معزوفة الموتى ،ولازمة نشيد الشهداء ، ولازمة النشيد الوطني .


وينتهي بعدها الاحتفال ."

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