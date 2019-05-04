لجنة شؤون المرأة - قضاء البترون نظمت نشاطاً سياحياً بيئياً بحضور باسيل

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برعاية وحضور رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل، نظّمت لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر بقضاء البترون نشاطاً سياحياً بيئياً بمناسبة الأول من أيار تحت عنوان " مشوار من مسار" من قلعة المسيلحة باتجاه كنيسة مار ساسين في البترون، شاركت فيه اللجنة المركزية لشؤون المرأة ممثلة بالمنسّقة الاستاذة جومانا سليلاتي إلى جانب مسؤولة التمكين د. رندى عون ومسؤولة الإعلام د. ندى يونس أبو جودة.

ومن أمام كنيسة مار ساسين حيث تجمّع المشاركون للاستراحة وتناول المنقوشة، ألقى الوزير باسيل كلمة أثنى فيها على هذا النشاط وتطرّق فيها الى دور المرأة في الحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة ومكافحة الفساد وبناء المجتمع.

بدورها، ألقت مسؤولة شؤون المرأة في القضاء السيدة ماري تريز باز كلمة شرحت فيها هدف هذا المشوار الرامي إلى تشجيع السياحة البيئية مشيرة إلى دور المرأة الأساسي بمكافحة الفساد عبر تربية اجيال صالحة، وحثّت نساء التيار على الانخراط بالحياة العامة.

واختتم المشوار، الذي تخلّله رمي المشاركين لبذور الفاكهة والأزهار في الطبيعة ووضع بيوت خشبية للعصافير وأقفال للمناسبة، بإطلاق مسابقة بعنوان "صورة وريشة من المشوار".