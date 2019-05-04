الديبلوماسية اللبنانية بادرت مجددا بمنسوب تفاؤل عال.. فيما المؤسسة الدولتية على صمتها - قضية نزار زكا نموذج لتواطؤ مسؤولين ولمجتمع مريض تعميه الطائفية!

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أنطوان الاسمر -

تمثّل قضية نزار زكا، اللبناني المعتقل في السجون الإيرانية، نموذجا أقل ما يقال فيه انه سيئ عن آليات التعاطي الرسمي مع هذا الرجل، وهو يعاني في سجنه، وسط شبه إنعدام لدور الدولة في إيجاد حل لقضيته، فيما المجتمع، المفترض أن يكون مجتمع نزار وأهله وحاضنيه، يعكس إنقساماته السقيمة الطائفية والمذهبية، عن دراية وعن جهل على حد سواء.



قضية زكا تعود الى ٤ أعوام خلت حين دعته رسميا نائبة الرئيس الإيراني الى طهران ليدير جلسات حوار في مؤتمر أرادته الرئاسة الإيرانية لمناقشة حرية المرأة وحرية التعبير والإنترنت. يومها سافر الرجل متجاهلا نصائح قريبين منه حاولوا إقناعه بعدم الذهاب، ربما لحدس أو تبصّر في ما سيحصل لاحقا. إعتُقل يوم ١٨ أيلول ٢٠١٥ بوشاية محلية لا أساس لها سوى الحسد المهني على الأرجح، وهو في طريقه الى مطار إيران عائدا الى بيروت، وتجاهلت الجهة التي إعتقلته أنه دخل طهران بجوازه الديبلوماسي اللبناني بدعوة رئاسية رسمية على أعلى المستويات وسارعت (تسرّعت!) الى الكشف عن صيدها الأميركي الثمين هذا قبل أن تدرك لاحقا انه لبناني لا يملك أي جنسية أخرى، وأنه لو كان يضمر شرا لما ذهب برجليه وبكل قناعة وحماس مهني الى طهران. وهذا تحديدا ما عقّد القضية وأطال معاناة الرجل في إنتظار مخرج قد لا يطول هذه المرة.

المهم أن الرجل يمضي عامه الرابع في سجن إيفين الذائع الصيت، مجاورا في حجرته مروحة من السجناء متعددي الجنسية. شكا تكرارا غياب دولته عن ملاحقة قضيته: على سبيل المثال مجلس النواب المفترض أنه مجلس اللبنانيين على شاكلة نزار ظل صامتا صمت القبور، وكذلك حكومته التي تلكأت وتحاشت وتهرّبت وناورت ونأت بنفسها، فيما شريحة واسعة من اللبنانيين، مسؤولون رسميون في طليعتهم، لا يهتز لها جفن حتى في السؤال عن حاله، لسبب سياسي- إنتمائي على الأرجح جعل هؤلاء يفضلون الهروب ربما خوفا، فيما الرئاسة الإيرانية نفسها عبّرت عن قلقها من إستمرار بقاء زكا في السجن معترفة بأنه إعتُقل خطأ، ملمّحة الى أن قرار الإفراج عنه يعود الى جهات داخلية معروفة لا تمتثل لرأيها.



يوم أمس بعث جبران باسيل برسالة الى محمد جواد ظريف يطلب فيه عفوا خاصا عن الرجل المنسيّ لمناسبة شهر رمضان. هي ليست المحاولة الأولى التي تقوم بها الديبلوماسية اللبنانية، وهي بالتأكيد الجهة الوحيدة التي تحركت جديا لإيجاد حل جذري لهذه القضية التي تحوّلت قضية رأي عام لبناني وعربي ودولي، لكنها هذه المرة تُبادر وفي يدها معطيات جديدة تبلورت في الأيام العشرة الأخيرة، ويمكن تلمّس جرعة عالية من التفاؤل لدى وزير الخارجية بأن زكا سيعود الى وطنه وعائلته قريبا.



في موازاة التواطؤ الرسمي الخائب، تمثلت المفارقة أيضا في مقاربة سقيمة لاقت المبادرة الديبلوماسية، تجلّت في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمظهر إنقسامُ جُهّل طائفيين ومذهبيين حد العظم.



أ-في مقلب قواعد ٨ آذار، عيّر البعض باسيل بأن ما يحرّكه هو مسيحية زكا (فات هؤلاء أنه سنيّ من بلدة القلمون الشمالية المجاورة لطرابلس وأنه ترشّح قبل أسبوعين للانتخابات في هذا القضاء عن المقعد السني الخامس الذي شغر في نتيجة الطعن بنيابة ديما جمالي!) فيما لا يتحرك في قضية اللبنانيين في السجون الإماراتية، والبعض الآخر إستغرب تحرك باسيل في قضية "عميل أميركي مدان بالتجسس لمصلحة الأميركيين" (فات هؤلاء أيضا أو تجاهلوا أن زكا لبناني لا يحمل أي جنسية أخرى ولم تُعرف حتى اليوم تهمته).



ب-في مقلب قواعد ١٤ آذار، أخذ البعض على وزير الخارجية أنه تأخر في المطالبة والتحرك، وفات هؤلاء أن باسيل بذل جهدا شخصيا إستثنائيا في مراحل كثيرة ودقيقة بلا إعلام أو تطبيل. فيما البعض الآخر إمتشق نظرية المؤامرة، متهما باسيل بأنه يسعى الى قطف ثمار تحرك الولايات المتحدة، فيما الحقيقة تغيب كليا عن هؤلاء الجُهّل أيضا، لا بل هي في مكان آخر تماما حيث كل ما حصل وسيحصل عاجلا على مستوى قضية زكا هو نتيجة جهد لبناني بحت.