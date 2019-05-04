بالصورة - قام بعمليات نشل في جبل لبنان.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"الحاقاً لبلاغنا السابق، المتعلق بتوقيف أحد الأشخاص في محلة الدورة، بتاريخ 28/4/2019، من قِبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لقيامه بعدّة عمليات نشل ضمن محافظة جبل لبنان، ويدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1987، لبناني)

بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورته، وتطلب من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في مجمع الجديدة قرب قصر العدل، أو الاتصال على الرقم: 901203/01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".