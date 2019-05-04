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"موارنة من اجل لبنان": للبناء على الايجابيات

4
MAY
2019
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عقد "تجمّع موارنة من اجل لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان داعياً في بيان على اثره للبناء على الايجابيات والدفع في اتجاه معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحية التي ينتظرها اللبنانيون بالعمل الجدّي البعيد عن المناكفات التي تضر بجوهر هذه المسائل الحيوية.

ورأى التجمّع في الاجماع اللبناني في مقاربة ملف النازحين السوريين، قوة دفع نجحت في بدء تبديل الموقف الدولي من هذه القضية، ما يؤمن العودة الآمنة لا بقاء النازحين، وهو ما عبّر عنه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونادت به بكركي منذ اللحظة الأولى.

واعتبر التجمّع عن هناك منظومة تسعى لضرب صورة الدولة وتضليل الرأي العام، وهو ما يجب وضع حد له ومحاسبة من يقف وراءه من اشخاص او جهات، مشدداً على دعم قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان في خطواتهم على صعيد حفظ لبنان مالياً وامنياً.

وتوقّف التجمّع عند عمل لجنة المال والموازنة الرقابي والتدقيقي في ملف التوظيف العشوائي، والذي يشكّل سابقة من نوعها ينتظر ان تخرج بقرارات حاسمة وتوصيات بناءة في سياق فتح الباب على المحاسبة ووضع حدّ للخروج عن القانون.

واذ دعا التجمّع الى حسن تطبيق خطة الكهرباء من دون تأخير لما في ذلك من انعكاس ايجابي على مالية الدولة، نوّه بآداء وزيرة الطاقة ندى البستاني على هذا الصعيد، كما بمساعي وزير البيئة فادي جريصاتي على صعيد ايجاد الارضية الجامعة لمعالجة ملف النفايات والمشكلات البيئية.

وعلى الصعيد الاصلاحي، دعا التجمّع الى الابتعاد عن تشويه السمعات والكيدية، والعمل وفق مقتضيات المحاسبة المؤسساتية التي تحفظ قرينة البراءة، وتحفظ القضاء وهيبة القضاة، وتمنع اي ظلم يمكن ان يلحق جراء عكس ذلك بأي موظف او قاض او اداري او امني.

وتقدّم التجمّع بالتعزية من البطريركية المارونية وعائلة المطران رولان ابو جودة الذي رقد على رجاء القيامة بعد عقود من العطاء.

وتوقّف التجمّع عند الكلام الذي اطلق في حق المطران الياس عودة، معتبراً ان اي رأي يجب ان لا يخرج عن اطار احترام ما يمثله احبار الكنيسة، وما عدا ذلك مستنكر ومرفوض من اي جهة اتى.

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