اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 04-05-2019

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الجمهورية

لاحظت أوساط إقتصادية أن نواباّ ووزراء سارعوا إلى شراء سيارات جديدة من الخارج قبل دخول قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للوزراء والنواب حيز التنفيذ.

يترّدد في أوساط حزب بارز أنه غير مهتم بما يجري على صعيد إجراءات دولية تطاله وإن لديه من المقومات للإستمرار بلا أي تأثير على كوادره وقاعدته الشعبية.

البناء



كواليس

حدّدت المصادر النفطية شهر أيار كشهر اختبار للحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على مستوردي النفط الإيراني لمراقبة حجم الالتزام والانعكاسات على الأسواق العالمية والأسعار وطبيعة التعامل الإيراني مع الشحنات النفطية التي تعبر مضيق هرمز، خصوصاً لحساب السعودية والإمارات، وقالت المصادر إنّ الموقفين التركي والعراقي يبدوان قد حسما لصالح استمرار المتاجرة مع إيران، وأوروبا وعدت بتفعيل آليتها المالية الخاصة بالمتاجرة ويجب رؤية نتائجها ليظهر التقييم النهائي.



اللواء

غمز

لا يزال بعض النواب الجدد والصغار في السّن، يشعرون بعدم ائتلاف مع الوضعية الجديدة لهم في ساحة النجمة..

لغز

بات بحكم المؤكد ان التخفيضات أو الإلغاء أو التجميد سيطال رواتب الموظفين القريبة من سقف مالي يتراوح بين الأربعة ملايين والخمسة.

همس

صُرف النظر إلى أجل عن سلسلة مؤتمرات، كانت ستعقد في مقر رسمي، لأسباب العلم بها ينحصر فقط بالمعنيين بها.