عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 04-05-2019

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الاخبار

مجلس الوزراء يُرجئ بحث زيادة الضريبة على الفوائد: حزب المصارف يكشّر عن أنيابه

الجمهورية

الأمم المتحدة لنزع سلاح "الحزب"

هجوم دولي على "الحزب" .. مصر لدعم لبنان .. والإعتراضات على التخفيضات تتزايد

البناء

الحكومة تستأنف الموازنة الإثنين... بعد توقف عند الضريبة على المصارف

الرواتب والتعويضات بين التخفيض والتوحيد والتحييد... وخصوصية العسكريين

اللواء

«إستراحة الموازنة» تُفاقِم القلق.. ومشادة تُطيح بهدوء جلسة الإعفاءات!

جولة باسيل الزحلاوية تتقدَّم على إنهاء المناقشة.. والمصارف ترفض دعوة نصر الله ورفع الفوائد

الديار

الحكومة مُحاصرة برباعية المجتمع الدولي ــ الشارع ــ عجز الموازنة والوقت

الموازنة تعجز أمام نفوذ الفساد وإقرارها لن يكون قبل شهر حزيران