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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

تقفل نهاية الاسبوع على مواضيع عدة نورد أبرزها:

- إرتفاع طفيف في درجات الحرارة.

- وصول مناقشات الموازنة الى الواردات.

- توقيع اتفاقات تعاون لبنانية-مصرية.

- تعهد وزير الخارجية الاسباني بإثارة قضية النازحين السوريين في لبنان أوروبيا..

وتبدو نهاية الاسبوع في الخارج كالاتي:

- حشود في الجزائر لرحيل الطبقة الحاكمة.

- حوار في السودان بين المجلس العسكري والمعارضة.

- إحتدام القتال في طرابلس الغرب بين الجيش وقوى الحكومة.

- إعلان وزير الدفاع التركي عن مرونة أميركية في مسألة أمن شمال سوريا.

- تأكيد حركة طالبان الافغانية على عدم تلبية الطلب الاميركي بترك السلاح.

- نتائج جزئية في بريطانيا تشير الى إقتصاص الناخبين من الحزبين الحاكم والمعارض بسبب الإخفاق في الخروج من الاتحاد الاوروبي.

إذن الحكومتان اللبنانية والمصرية وقعتا إتفاقات تعاون عدة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"

وقبل اليوم الخامس إستراح نقاش مشروع الموازنة في الـWeedend على أن يستأنف مجددا في جلسة تعقد الإثنين المقبل.

بورصة النقاش وصلت إلى البند 42 من مواد الموازنة وتم الإعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين أو ما يعرف بـ R8.

وزير المال علي حسن خليل أعلن بعد الجلسة، ألا أحد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين وموظفي القطاع العام من طبابة ومدارس، لأن هذا الأمر حق لا يمكن المساس به وهو ليس منة من أحد.

وفي حال صحت التوقعات وتم ثبوت إمكانية إنتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل وإحالتها إلى مجلس النواب، فمن المرتقب إقرارها في أوائل حزيران المقبل.

رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن جهوزية البرلمان ليتحول إلى ورشة بكل معنى الكلمة لإنجاز مشروع الموازنة في لجنة المال في أقل وقت ممكن لا يتعدى الشهر من خلال جلسات مكثفة تعقد نهارا ومساء وبشكل يومي إذا إقتضى الأمر، وساعتئذ يمكن للحكومة أن تتوقف عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة قصيرة وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.

رئيس المجلس شدد على أن الجميع مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه وأن الشكل الذي وضعت فيه الموازنة وأدى إلى خفض العجز من 9% إلى 8,8% هو أمر جيد ويمكن البناء عليه داعيا من لديه اقتراحات لتعديلها إلى الأحسن أن يقدمها في مجلس الوزراء في مجلس النواب أيضا



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"

على وقع الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات يستمر مجلس الوزراء في دراسة مشروع الموازنة. الجلسة الرابعة اتسمت بالهدوء النسبي ولم تسجل فيها نقاشات كلامية عنيفة، طبعا لم يخلو الامر من مناوشات حادة بعض الشيء، لكن الحدة لم تتخطى السقف المطلوب والمعقول ما سمح بالتطرق الى البنود التي اقرت بموضوعين وشمولية وروح علمية هكذا فإن الوزراء انتقلوا من دراسة الموازنة في ذاتها الى البحث في كيفية تحويلها الى وسيلة تحفيز للدورة الاقتصادية ككل. وبخلاف ما اشيع فإن الجلسة الخامسة لم تعقد الاحد بل الاثنين، علما ان نتهاء الحكومة من دراسة الموازنة وصولا لاقرارها واحالتها على مجلس النواب لن يكون ممكنا قبل نهاية الاسبوع المقبل.

في هذا الوقت الحركة الاجتماعية تقوى في الشارع، فبعد المتقاعدين العسكريين وموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تحرك موظفو مصرف لبنان والقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، واعلنوا سلسلة خطوات وذلك استباقا لاي اجراءات تقشفية قد تطال رواتبهم ومخصصاتهم.

خطورة التحركات المذكورة ان بعضها غير مسبوق خصوصا الى موظفي المصرف المركزي والقضاة، فكيف ستتعامل الحكومة مع التحركات المذكورة، ومهل يمكنها ان تواجه فضب فئات واسعة من كبار موظفيها. واذا تراجعت فماذا سيكون مصير موازنة التقشف التي تعدها. الاجوبة في الاسبوع المقبل وعند الموازنة تكرم الحكومة او تهان.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

الموازنة تستريح غدا لكن الهواجس لا تستريح، ففي كل يوم مفاجأة، وفي كل يوم قطوع. وفي كل يوم أرنب يخرج من أحد الأكمام من دون أن تظهر مفاعيله مباشرة، لكن المخاوف من هذه المفاعيل واضحة للعيان...

أحدث الأرانب مالية هذه المرة. ففي معلومات خاصة بالـLBCI أن هناك محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال.

مصادر خبيرة في الشؤون المالية والقوانين الدولية، تحذر من هذه الخطوة لما تحمله من انعكاسات سلبية، وتشرح هذه المصادر مخاوفها فتقول: إن من أهم توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إستقلالية المصارف المركزية عن السلطة التنفيذية، فوزير المال ليس هو الذي يضع السياسة النقدية وبالتالي لا يصح أن يكون وصيا على من يضع هذه السياسة، أما إذا تم إخضاع موازنة المركزي لوصاية وزير المال فهذا يعني إدخال السياسة والمصالح السياسية من الباب العريض إلى المركزي، مع ما يعني ذلك من مخاطر على الوضع النقدي. وتختم المصادر بالتحذير من اتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة والمحفوفة بالمخاطر.

هذه الأجواء تزامنت مع مواصلة مجلس الوزراء جلساته الماراتونية لدرس بنود الموازنة، مع أخذ استراحة غدا وبعد غد والعودة إلى الجلسات اعتبارا من الإثنين المقبل.

وبعد الإنتهاء من درسها تحال إلى مجلس النواب ليبدأ الماراتون الثاني وهو الماراتون التشريعي الذي يتوقع ان ينتهي آخر هذا الشهر موعد انتهاء مهلة الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

إستراحة المحارب ستنسحب على الوزراء الذين سيرتاحون من درس مشروع الموازنة على مدى يومي السبت والاحد، تمهيدا للعودة إلى طاولة المناقشات الإثنين، في وقت إستمر النقاش في الجلسة التي إنعقدت في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في أجواء بناءة، و وسط مناقشات إتسمت بمقاربات مختلفة في بعض الأحيان، وفق ما أكدت مصادر وزارية لتلفزيون المستقبل.

المصادر نفسها أكدت أن هذه المقاربات تتم إنطلاقا من هاجس ما يمكن أن تحققه الإعفاءات الضريبية أو الضرائب على الوضع الاقتصادي لناحية تحفيز النمو، و تحقيق المزيد من الايرادات.

وأشارت المصادر إلى أن البحث وصل إلى البند 42 من مشروع الموازنة، والذي تم تأجيله إلى الاثنين المقبل.

وبعيدا عن الموازنة، جولة لوزير الخارجية الاسباني في لبنان حيث تم البحث بالعلاقات اللبنانية الاوروبية وبما يتعلق بقضية النزوح السوري فيما أنهى رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي محادثاته في بيروت.

وقد توج مدبولي زيارته بمؤتمر صحافي مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد على أهمية المباحثات بين الجانبين و المتصلة بزيادة التعاون الاقتصادي وبتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطرقات .

إقليميا، جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض بدأ يكشف عن بعض جوانب خطته المعروفة بصفقة القرن، والتي وصفها بأنها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الإعفاءات الأميركية من العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردي النفط الإيراني حيز التنفيذ فجر اليوم.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

على وقع معادلات الامين العام لحزب الله بالامس، ظهر المشهد اليوم..

فهم العدو رسالة السيد حسن نصر الله جيدا، فاختنق قادته الامنيون والسياسيون بصمتهم، وتحدث اعلاميوه باختصار لان الرسالة لا تحتاج الى شرح كثير، فالتاريخ طويل، وما ذاقه جنود العدو وضباطه في لبنان خير دليل على ما يتوعد به السيد نصر الله ان قرر الصهاينة دخول الاراضي اللبنانية.

اما رسالة الامين العام لحزب الله الى الداخل فسرت على مسارين: كبحه لعدوانية الصهاينة عن اللبنانيين، ونصحه للسياسيين والمصرفيين.

فمشت جلسة مجلس الوزراء بنقاشات هادئة، خفت عنها حدة الاشتباك الاعلامي وان بقي بشكل متقطع، وقطع اللبنانيون مع السيد ضرورة ان تخطو المصارف خطوة نحو الواجب الاخلاقي والوطني بالمساهمة بتخفيف فوائد الدين العام، وفيها الفائدة لها وللوطن على حد سواء. وعلى حد قول وزير المال، فلا يمكن تخفيف عجزنا من دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من العبء، والتخفيف من اعباء الهدر باصابة اولئك الذين يستنزفون مالية الدولة كما قال.

في الاقليم قول جاريد كوشنير صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعراب صفقة القرن اهدر ما تبقى من ماء وجه القادة العرب الباصمين على مثل صفقة كهذه.

خطتنا تستبعد حل الدولتين قال كوشنير، ونعتزم مناقشة امكانية ضم مستوطنات الضفة الغربية الى اسرائيل بعد تشكيل حكومة نتنياهو، اما القدس فعاصمة الدولة العبرية بحسب حليف الممالك والمشيخات العربية..

فيما اللغة العربية الحقة فتلك التي يكتبها الفلسطينيون ولا يزالون بدماء ابنائهم، من الضفة الى مسيرات العودة في غزة، التي حملت اليوم عنوان "الجولان عربية سورية".



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

جمعة مباركة عربيا برفض حكم العسكر. ومتهالكة لبنانيا بمطالب العسكر التي انضمت إليها اليوم جمعيات ومصرف مركزي وجامعة لبنانية ومستشفيات، وكل يدفع باتجاه حقوقه والتمسك بمكاسبه، وعلى الرغم من طوفان المطالب محليا واتساع رقعة الشكوى، فإن أي حراك اعتراضي لم يبلغ مستوى شارع واحد في الجزائر ولا دسكرة في السودان، واقتصر التحرك الاحتجاجي على بضعة يسار بقي من تظاهرة الأول من أيار، واتخذ رياض الصلح مكانا له وقرر أن يقفل فمه للتعبير بالصمت

البلاد المنهوبة .. نائمة والشعب لا تحركه الصدمة أما الحكومة فتوقعت من المواطنين التصفيق لها لأنها ألغت الإعفاءات الجمركية عن سيارات النواب والوزراء ولم تقل لناسها إن هذه الامتيازات هي حصرا لسياسيي لبنان .. ويخجل أي بلد في العالم اقتناصها من المال العام .. فلماذا كانت موجودة من أساس فكرتها .. وكيف كان يسمح للنواب بالإعفاءات الجمركية عن سيارات سوف يتاجرون بها .

وفي مقابل رفاهية السيارات والمواكبة فإن وزراء ونوابا في عدد من الدول الأوربية، يقصدون مكاتبهم إما بسياراتهم المتواضعة وإما مشيا على الاقدام وفي أغلب الأحيان يستخدمون الدرجات الهوائية، فيما تقفل لدينا شوارع وطرقات مع مرور موكب الزعيم أو ما يعادله من سياسيين، ومع أن وزيرة الداخلية ريا الحسن كانت أول المبادرين الى رفع العوائق والحواجز الأسمنيتة في محيط وزارتها غير أن موكبها الأمني يكاد يوازي ثكنة.

وإلى رفع أول امتياز في الموازنة فقد أرجأ الوزراء العمل الإضافي يومي السبت والأحد وذلك لارتباطات ومواعيد التزموها في بعض المناطق وبينها " غزوة " سيقوم بها رئيس التيار القوي إلى زحلة

والتأجيل خلف استياء لدى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان يفضل الانتهاء من الموازنة قبل بدء شهر الصوم .

وجلسة اليوم ناقشت رفع فوائد الأرباح على المصارف من سبعة إلى عشرة في المئة، فيما حسم وزير المال أن لا أحد يفكر في حرمان العسكريين التقديمات من طبابة ومساعدات مدرسية ولا في حرمان سواهم من الموظفين في المؤسسات العامة، لكن الوزير خليل أعلن من صيدا أن على المصارف والقطاع المالي المساهمة في تحمل العبء، والعبء حملته ثلة من قطاع التجار والمصرفيين لبحثه لدى الرئيس فؤاد السنيورة بما ينطبق عليه أحد أمثال الرئيس نبيه بري " اجا المستوي عند المهتري " فلا التجار يثقون بقدرة السنيورة على الحل ولا الرئيس السابق للحكومة المثقل بتهمة الأحد عشر مليارا لديه مفتاح يطل على الحلول .

وكل الأزمات الضاغطة معيشيا ظلت بعيدا من الشارع المحكوم بعوامل عدة تأسر خروجه في تظاهرات مليونية كالتي شهدتها الجزائر اليوم التي أثبتت هي والسودان أنهما تغلبا على كل المحاولات الأميركية والخليجية لفرض العسكر حاكما بديلا من الانظمة المخلوعة بقوة الشعب وعلى الرغم من ترحيل عبد العزيز بوتفليقة وسجن عمر البشير فإن التظاهرات لا تزال سيدة الشوارع رفضا لبقاء بقايا النظام في الدولتين .. وقد سلخ قادة الحراك الجزائري السوداني عنهم طموحات الحكم وفاوضوا على بدائل مدنية لا يتدخل فيها العسكر إلا بصورة فخرية .



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

في شكلها الجهادي، نجحت في تحرير غالبية الأرض، وفي دفع خطر الإرهاب بعيدا عن الوطن...

في شكلها النضالي، تمكنت من استعادة الحرية والسيادة والاستقلال...

في شكلها الاقتصادي، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامن عشر من آذار الماضي، ستعمل على إعادة تحريك العجلة نحو الازدهار...

في شكلها البيئي، الذي تحدث عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم، ستدافع عن لبنان الأخضر، عبر التصدي للمافيات البيئية التي لا تهدد البيئة فقط، بل حياة الناس الذي يتجرأون على المس بمصالحها.

أما في شكلها الخامس، الذي يبقى أمس ما يحتاج إليه اللبنانيون كل يوم، فستفضح أكاذيب السياسة وألاعيب الإعلام، ومنها اليوم مثالا لا حصرا، اتهامات القوات لوزير الدفاع الياس بو صعب، وتغريدة عميد القوات وهبي قاطيشا حول سد المسيلحة... ففي الأولى تزوير معروف، دعا بو صعب في شأنه إلى تحكيم التحقيق. أما في الثانية، فجهل مكشوف، البت بأمره يعود الى العلم من دون سواه.

كلمة واحدة تختصر كل المطلوب في بلدنا اليوم. إنها "المقاومة". مقاومة من أجل لبنان والحقيقة، ولو كره الكارهون