مصلحة الأبحاث الزراعية توضح.. هل يصل الجراد الى لبنان؟

A + A -

اصدر رئيس مجلس ادارة ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام بيانا أوضح فيه "مسألة التداول عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الجراد الى لبنان في الايام المقبلة".



واشار البيان الى ان "درجات الحرارة سترتفع يوم الاثنين 6 ايار الى 30 درجة، ثم ستنخفض يوم الثلاثاء 7 ايار الى 25 درجة ساحلا، و 20 درجة بقاعا، لذا فإن هذا الموضوع مستبعد لان انخفاض درجات الحرارة الاسبوع المقبل واتجاه الرياح الغربي اضافة الى بعد المسافة من اليمن وجنوبي المملكة العربية السعودية يحولان دون وصول الجراد الى لبنان".