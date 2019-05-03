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في شكلها الجِهادي، نجحت في تحرير غالبية الأرض، وفي دفعِ خطر الإرهاب بعيداً عن الوطن...

في شكلها النضالي، تمكّنت من استعادة الحرية والسيادة والاستقلال...

في شكلها الاقتصادي، الذي دعا إليه رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون في الثامن عشر من آذار الماضي، ستعمل على إعادةِ تحريك العجَلة نحو الازدهار...

في شكلها البيئي، الذي تحدث عنه وزيرُ الخارجية والمغتربين جبران باسيل اليوم، ستدافع عن لبنان الأخضر، عبْر التصدّي للمافيات البيئية التي لا تهدد البيئة فقط، بل حياةَ الناس الذي يتجرأون على المسِّ بمصالحها...

أما في شكلِها الخامس، الذي يبقى أمَسَّ ما يحتاج إليه اللبنانيون كلَّ يوم، فستفضحُ أكاذيبَ السياسة وألاعيبَ الإعلام، ومنها اليوم مثالاً لا حصراً، اتهاماتُ القوات لوزير الدفاع الياس بو صعب، وتغريدةُ عميد القوات وهبي قاطيشا حول سَدّ المْسيلحة... ففي الأولى تزويرٌ معروف، دعا بو صعب في شأنه إلى تحكيم التحقيق. أما في الثانية، فجَهلٌ مكشوف، البتُ بأمره يعود الى العِلم من دون سواه...

كلمةٌ واحدة تختصر كلَ المطلوب في بلدنا اليوم... إنها "المقاومة". مقاومة من أجل لبنان والحقيقة، ولو كَرِهَ الكارهون.