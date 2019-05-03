أمن الدولة يوقف أحد أبرز وأخطر المطلوبين.. إليكم التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:



بعد عملية رصد ومتابعة لفترة طويلة من قبل المديرية العامة لأمن الدولة، لأحد أبرز وأخطر المطلوبين الفلسطيني جمال سمير أحمد العلي، الملقب "جمال الطويل"، المطلوب بـ ٣٣ مذكرة توقيف وخلاصات حكم وأحكام صادرة عن المحكمة العسكرية، بجرائم خطيرة أهمها الانتماء إلى عصابات إرهابية، قتل، إطلاق نار باتجاه الأجهزة الأمنية والعسكرية بقصد القتل، خطف وغيرها...



وبعد تحديد مكان تواجده، قامت دورية تابعة لها، بناءً لإشارة القضاء المختص، بمداهمة المذكور على أطراف مخيم شاتيلا بهدف توقيفه، فبادرها بإطلاق النار عليها وأصاب أحد عناصرها في يده، ما اضطر عناصر الدورية إلى الرد على مطلق النار مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات نارية، نقل على اثرها الى مستشفى المقاصد ثم ما لبث أن فارق الحياة.