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الرئيس عون عن المطران الراحل رولان ابو جودة: كان متجذراً في انسانيته ومخلصا لرسالته الروحية

3
MAY
2019
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، النائب البطريركي العام في البطريركية المارونية المطران بولس الصياح، موفداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يرافقه رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبده ابو كسم. وحمل المطران الصياح نعياً رسمياً من البطريرك الراعي بوفاة النائب البطريركي العام السابق المطران رولان ابو جودة، ودعوة باسمه وباسم المطارنة اعضاء سينودوس الكنيسة المارونية وعائلة الفقيد، للمشاركة في مراسم دفنه عند الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في الصرح البطريركي في بكركي.


الرئيس عون أشاد خلال اللقاء بما قدمه المطران أبو جودة من عطاءات على مختلف الأصعدة، لا سيما منها على الصعيد الروحي، والاجتماعي، والاعلامي، من خلال ترؤسه اللجنة الاسقفية العليا لوسائل الاعلام الكاثوليكية التابعة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان، ودوره في دعم قضايا الشباب، وبصماته في الحياة الوطنية.


ووصف رئيس الجمهورية المطران الراحل بأنه كان متجذرا في انسانيته، مخلصاً في رسالته الروحية، وراعياً غيوراً لأبناء الوطن، ولاسيما الموارنة منهم.

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