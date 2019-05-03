حفل اطلاق اكاديمية التيار

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تنطلق أكاديمية التيار الوطني الحر هذا السبت بثلاثة برامج أساسية هي برنامج الشباب وبرنامج التثقيف وبرنامج الماجستير في القيادة. وتستمر هذه البرامج شهورا عدة يكتسب فيها حاملو البطاقات البرتقالية ممن يخضعون لهذه الدورات معارف على علاقة بالتيار ومبادئه وفكره وتاريخه وميثاقه ونظامه بالاضافة الى مخزون سياسي شامل عن النظام والاحزاب وغير ذلك، ومهارات مرتبطة بالقيادة والعمل الجماعي والاطلالات الاعلامية وفنون الخطابة... وفي انتظار المنتسبين الى التيار برامج أخرى تنطلق تباعاً.



سيكون الافتتاح في مركز التيار في ميرنا الشالوحي ، يوم السبت ٤ ايار الساعة التاسعة صباحًا، مع دورة قطاع الشباب.

مدة الاحتفال : نصف ساعة



يتخلله :

النشيد الوطني اللبناني

-كلمة منسقة الاكاديمية د ليلى نقولا (٣ دقائق)

- كلمة منسق قطاع الشباب: الاستاذ جهاد سلامة (٣دقائق)

-عرض البرنامج: مدير مشروع الشباب: الاستاذ جاد عيد(٥دقائق)

- كلمة نائب الرئيس: الاستاذ رومل صابر (٥دقائق)

ثم تبدأ الدورة مع المدرب منصور عون.