بستاني: مؤسسة الكهرباء غير مسؤولة عن التسرب النفطي في جدرا

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اكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في بيان توضيحي فيما خَص التَسرُب النفطي قبالة شاطىء جدرا، أنه "بنتيجة الفحص المخبري الذي أجراه مختبر النفط المركزي التابع لوزارة الطاقة والمياه لبقايا المواد النفطية الملوثة لمنطقة جدرا؛ تبين أن المواد لا تتطابق مع نوعية الفيول أويل التي تستخدمها مؤسسة كهرباء لبنان، وبالتالي فإن معمل الجية الحراري يعتبر غير مسؤول عن التَسرُّبَات النفطية التي ظهرت في اليومين الأخيرين في المنطقة المذكورة أعلاه، كذلك فإن الباخرة التي تشحن تلك المواد الى كهرباء لبنان غير مسؤولة ايضاً".