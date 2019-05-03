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هذا ما كشفته عائلة الشابة ديانا عقل عن وضعها الصحي

3
MAY
2019
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أصدرت عائلة الشابة ديانا عقل بيانا لفتت فيه الى انه "بعد تدهور الوضع الصحي لديانا في مستشفى اوتيل ديو، حضر اليها اطباء اختصاصيين من مستشفى الرسول الاعظم للاطلاع عن كثب، وعليه تم تجهيز غرفة خاصة في مستشفى الرسول الاعظم واستقبلتها ادارة المستشفى بتعليمات ومتابعة دقيقة من قبل وزارة الصحة بشخص الوزير ومستشاره عياد الذي اصدر قرارا استثنائيا لعلاجها".

 

وجاء في بيان العائلة: "ادخلت ديانا الى غرفة العمليات منذ الساعة ١٠ صباحا وحتى آخر الليل، وأبلغونا الاطباء بأن عميلة زرع الكبد (واخذ خزعة من خالتها هيفاء قمر) قد تمت بنجاح ولكن لتزول مرحلة الخطر ومدى تجاوب ديانا للعملية يلزمها مدة ٤٨ ساعة".

 

وأوضحت العائلة في بيانها أن "علاج ديانا منذ ان تدهور وضعها الصحي هو على نفقة وزارة الصحة اضافة الى تكاليف الفحوصات التي اجريت للمتبرعة وعملية النقل الى الرسول الاعظم"، وتمنت العائلة في "هذه المرحلة الدقيقة والحساسة أن يتجاوب جسم ديانا مع الكبد الجديد"، شاكرة كل من "تابع وتواصل ودعم وساعد وتبرع".

 

وتمنت الا يتم استغلال هذه القضية وتسييسها لمصالح اخرى، متمنية على وسائل الاعلام ومواقع التواصل توخي الدقة.

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