دوام المدارس الرسمية والمعاهد المهنية في شهر رمضان

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مذكرتين إداريتين حول دوام المدارس والثانويات الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية في شهر رمضان المبارك. وجاء فيها:



مدارس التعليم العام

وجاء في المذكرة المتعلقة بدوام الثانويات والمدارس الرسمية في شهر رمضان المبارك:

لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 17/4/2019،المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتامينا لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية الالتزام بما يلي:

أولا: تحدد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات الرسمية بخمسة وأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.

ثانيا: في المدارس التي تعتمد الدوامين:

- تعتمد مدة الاستراحة في الدوام الصباحي ب15 الى 20 دقيقة .

- يبدأ دوام التدريس بعد الظهر اعتبارا من الساعة 13:30 ، وينتهي كحد أقصى في الساعة 17:30.

ثالثا: فيما يتعلق بالمدارس والثانويات التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة ، يستمر العمل بهذه الموافقة على ان تلتزم بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولا اعلاه.

رابعا: يحدد دوام الاعمال الادارية ودوام افراد الهيئة التعليمية بعد انتهاء الامتحانات المدرسية، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا.

ان وزير التربية والتعليم العالي،اذ يتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب اليهم التقيد بما ورد اعلاه.

مدارس التعليم المهني والتقني

وجاء في المذكرة المتعلقة بدوام المعاهد والمدارس الفنية الرسمية في شهر رمضان المبارك ما يأتي :

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 17/4/2019، المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتأمينا لحسن سير العمل في المعاهد و المدارس الفنية الرسمية.

أولا: يبدأ الدوام الرسمي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي تعتمد دوام قبل الظهر في الساعة الثامنة صباحا.

ثانيا: ينتهي الدوام الرسمي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي تعتمد دوام بعد الظهر كحد أقصى في الساعة السابعة مساء.

ثالثا: تحدد مدة حصة التدريس في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بخمسة وأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك مع تحديد مدة الإستراحة ب 15 دقيقة.

رابعا: في ما يتعلق بالمعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الإستراحة، يستمر العمل بهذه الموافقة على أن تلتزم بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند ثالثا أعلاه.

إن وزير التربية والتعليم العالي، إذ يتقدم من جميع مديري وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب إليهم التقيد بما ورد أعلاه".