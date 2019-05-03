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جورج عبيد للـOTV: معالجة الأوضاع تتطلّب حلاً جذريًّا والرئيس يريد موازنة متكاملة وشفافة

3
MAY
2019
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أكد الكاتب والمحلل السياسي جورج عبيد في حديث عبر الـOTV أن رئيس الجمهورية يشاء موازنة متكاملة شفافة موازنة لبناء الدولة تواكب العملية الإصلاحية المنتظرة.


وأشار الى أن الخلاف على الموازنة لا يحوي المسلمات الطبيعية والموضوعية وإلا لكانت أنجزت ولكنها تعبر عن خلاف واضح حول المكاسب بين عدد من الأفرقاء السياسيين في لبنان.


وقال: "معالجة الأوضاع تتطلّب حلاً جذريًّا بحيث تعالج الأزمة من جذورها وليس بظواهرها كما كتب فؤاد بطرس وإلاّ فلبنان يبقى وكما كتب كمال الصليبي بيتًا بمنازل كثيرة ومشرّعًا على كافة الأصعدة."

وتسائل: ليس من اتفاف بين القوى السياسية على ماهية لبنان، هل هو وطن لجوء ونزوح أو هو وطن كامل الوجود؟

وأضاف: الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ أخطر من السياسة السؤال هل الاستقرار سيؤول إلى انفجار؟ أشكّ بذلك ولكن نحن من يساهم بذلك.

 

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